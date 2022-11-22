Фонд Порошенко стал крупнейшим частным инвестором для ВСУ: исследование

Фонд Порошенко сформирован из частных средств семьи пятого президента. С 24 февраля по 15 ноября Фонд направил в поддержку ВСУ 1 млрд 650 млн грн, согласно своей отчетности, сообщает Obozrevatel , передает Gazeta.ua .

"Кроме того, Фонд Порошенко получил экспортные лицензии на поставку бронетехники стран-членов НАТО и положил начало специальным программам, которые кроме закупок эксклюзивной военной техники, включают обучение и тренинги", - говорится в материале издания.

Среди других великих благотворителей издание отметило структуры Рината Ахметов, Дмитрия Фирташа, Юрия Косюка и Сергея Тигипко. Также Фонды Пинчука и супругов Герег.

В то же время, в издании, проанализировав все данные, отмечают: крупнейшим инвестором армии является украинский народ.

"Инструментами финансирования Вооруженных Сил гражданами Украины являются как бюджетные, так и внебюджетные средства. Так, ВСУ финансируются:

через Государственный бюджет, который формируется из налогов украинских граждан и бизнеса. По состоянию на конец октября оборонный бюджет страны превысил 1,6 трлн. В Украине каждая вторая гривна в 2022 году направляется на оборону. В проекте Государственного бюджета на 2023 год на национальную безопасность и оборону запланировано 1,14 трлн грн;

из-за большого количества волонтерских организаций: от крупнейших ("Вернись живым", "Благотворительный фонд Сергея Притулы", Razom for Ukraine, UNITED24, KSE Foundation, Армия SOS, КРУГ, Украинский католический университет (УКУ), "Корпорация монстров" и другие) - к сборам средств для нужд отдельных подразделений и бойцов.

По состоянию на 1 ноября через волонтерские платформы собрали более 20 млрд грн. За эти средства фонды осуществляли закупку тактической одежды, бронежилетов, дронов, электроники, оптики, оборудования для тактической медицины, связи, генераторов и зарядных устройств, автомобилей и специализированной военной техники", - указано в материале.

Еще одним источником помощи ВСУ является международная поддержка. Лидерами среди стран, предоставляющих Украине вооружение, США, Польша, Великобритания, Германия и Канада. Рекордсменом являются США, предоставившие Украине на нужды безопасности более $16 млрд.

Также издание отмечает огромную помощь со стороны Эстонии, Латвии, Люксембурга.