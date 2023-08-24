Фонд Порошенко и "Дело Громад" потратили на помощь ВСУ более 3 млрд гривен

Об этом сообщает пресс-служба Фонда Порошенко.

"Вместе со сборами ОО "Дело Громад" общие расходы на Вооруженные Силы Украины уже составляют более 3 млрд 192 млн 203 тыс. грн, или более 93 млн 154 тыс. долларов США (с учетом курса на время платежей). За эти средства в начале агрессии были куплены бронежилеты, кевларовые шлемы, оружие в том числе пулеметы, снайперское оборудование и др. Закуплены также турникеты, натовские аптечки, продукты питания в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и для жителей освобожденных городов, горючее, средства для строительства фортификационных сооружений, а позже – сотни грузовиков, бронемашины и тягачи, автобусы, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, сотни цифровых радиостанций, старлинки, более 50 тысяч комплектов военной зимней одежды, системы очистки воды, мобильные бани, автомастерские – говорится в сообщении.

По информации фонда, на фронт было передано более 100 полноприводных пикапов для ВСУ. А также 11 итальянских бронемашин MLS SHIELD для десантно-штурмовых войск. В Великобритании для нужд украинской армии куплено более 300 грузовиков Leyland DAF, а также 14 бронемашин "Spartan", два танковых тягача Oshkosh.

Первые мощные тягачи DAF YA 444X с манипуляторами для артиллерии уже поставлены в армию. Также законтрактованы большие грузовики Foden, способные поднять и перевезти любой груз весом до 18 тонн на своей платформе. Первые 5 машин уже передали бригадам ВСУ. переданы в ВСУ. Также реализуется крупный контракт на поставку более 20 комплексов БПЛА Poseidon (65 "птичек"). 14 комплексов уже поступили в войска", - сообщили в пресс-службе.

Фонд Порошенко совместно с волонтерами разработал собственный проект и уже изготовил 70 банно-прачечных комплексов, которые передали в разные бригады, чтобы обеспечить комфортные условия для военных, выходящих на короткий отдых с передовой. Запрос на эти комплексы очень велик, сейчас запланировано изготовить 150 таких бань.

Кроме того, Фонд Порошенко совместно с волонтерами изготовил передвижные авторемонтные мастерские (ПАРМ), 22 комплекса уже передали в разные подразделения ВСУ.

"Бригадам ВСУ и Нацгвардии Порошенко передал партию беспилотников Matrice 30T. 24 квадрокоптера, оснащенные мощной оптикой с 16-ти кратным зумом, способные подниматься на 7 километров, развивают скорость до 80 километров в час. Кроме этого, 4 кв. и 6 БПЛА "Валькирия". Поставлено несколько десятков тысяч гранатометных боеприпасов для сброса с дронов. В то же время многие проекты пока не подлежат разглашению ввиду вопросов безопасности", - подытожили в организации.