Фонд покаяния для российских олигархов. Арахамия рассказал об идее западных партнеров
Международные партнеры Украины предлагали создать фонд покаяния для российских олигархов
Об этом рассказал в интервью Forbes народный депутат Давид Арахамия.
По его словам, речь шла о легальной процедуре выхода из-под санкций путем передачи денег на восстановление Украины.
"Такие обсуждения были, но не внутри страны, а на уровне наших международных партнеров. Они предложили рассмотреть эту идею. Здесь нужна модель, которая будет утверждена на уровне всех стран-партнеров", - сообщил глава фракции "Слуга Народа" в ВР.
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Он считает, что "откупиться" теоретически могли бы лишь отдельные олигархи - граждане РФ, ведущие бизнес не в России, а в других странах.
"Возможно, она может работать с бизнесменами, имеющими гражданство РФ, но весь бизнес находится в других странах. Фактически от санкций страдает не российский бюджет, а, например, британский. Если такой бизнесмен готов отдать на восстановление Украины определенную сумму, то я отношусь к этому толерантно. Если речь идет о бизнесменах, уплачивающих налоги в России и тем самым финансирующих войну в Украине, то я против", - уточнил Арахамия.
- Агия Загребельская, юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины 2015-2019 гг., заявила в эфире Еспресо: если украинские чиновники и политики неспособны конфисковать имущество российских олигархов в Украине на шестом месяце войны, то должны уйти в отставку и уступить место тем, кто может это сделать.
- Расследование BBC выявило, что братья Ротенберги обходили санкции, используя лазейку в британских законах.
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