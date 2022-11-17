Фонд, основателем которого является Константин Жеваго, приобрел бронированные автомобили скорой помощи для нужд ВСУ

Благотворительный фонд, основателем которого является Константин Жеваго, приобрел и передал для нужд ВСУ три бронированных машины скорой медицинской помощи на базе автомобилей Toyota Land Cruiser. Эти автомобили были изготовлены в течение 4 месяцев после специального заказа в Объединенных Арабских Эмиратах. Стоимость одного автомобиля составляет более 100 тыс. долларов США.

Специально под нужды ВСУ был выбран вариант бронированного авто с определенными техническими особенностями, поскольку очень важна высокая проходимость такого автомобиля, специальные шины и корпус, имеющий так называемую "бронированную капсулу". Комплектация автомобиля является стандартной для такого класса машин, но наполнение было обсуждено со специалистами и медицинскими работниками. По рейтингу надежности – это один из лучших автомобилей в мире, не требующий постоянного обслуживания и технического осмотра. Эти автомобили оснащены специально адаптированной подвеской, чтобы они прослужили долгий период времени. Один из автомобилей передан в распоряжение Отдельной воздушно-десантной бригады, два других – для морских пехотинцев.

"Бронированные шины позволяют перемещаться даже туда, где путь покрыт большим количеством осколков. На этих автомобилях установлен специальный шноркель, который защищает гидроударов. Бронированная капсула позволяет защитить тех, кто находится внутри. Это то, что сейчас нам крайне необходимо, поэтому мы очень благодарны за предоставленные скорые", - отмечают военнослужащие.

"Мы находимся в постоянном контакте с военнослужащими Вооруженных сил Украины для обеспечения их гуманитарных нужд. И ими была озвучена потребность именно в бронированных машинах скорой помощи, поскольку во время эвакуации раненых из зоны боевых действий, к сожалению, продолжают происходить атаки и существует большая опасность поражения. Мы искренне надеемся, что эти автомобили сохранят очень много жизней наших защитников и дадут возможность своевременно эвакуировать раненых из зоны активных боевых действий", - сообщил Константин Жеваго.

С первых дней войны Константин Жеваго лично и сотрудники Фонда, учредителем которого он является, в постоянном контакте с городскими и областными органами власти на всей территории Украины и представителями ВСУ для изучения и скорейшего обеспечения их первоочередных потребностей. С начала полномасштабной российской агрессии Константин Жеваго и компании, где он является существенным акционером, уже потратили на гуманитарную и военную помощь более 800 миллионов гривен и не прекращают помогать.