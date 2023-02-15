Фонд KOLO запустил сервис, который генерирует AL аватары для соцсетей за донейты на ВСУ

Для того чтобы воспользоваться сервисом, нужно приобрести пакет аватаров – их стоимость от 750 до 2000 грн.

30 аватаров в пяти стилях – за 750 гривен;

80 аватаров и14 стилей – за 1500 гривен;

140 аватаров и 24 стиля – за 2000 гривен.

Сервис Kolovatar, предлагает разные стили – от украинских мотивов, до бондиани и «Звездных войн». Также, он может обрабатывать парные фотографии и, даже, фото домашних питомцев.

Для того, чтобы сгенерировать изображения, нужно выбрать пакет, оплатить его, загрузить фото в хорошем качестве. В среднем обработка изображений занимает 50 минут. Когда фото будут готовы, придёт уведомление на электронную почту.

Также аватарки можно подарить друзьям, отправив им подарочный код для создания AI аватаров.

Справка про фонд KOLO



Фонд оперативной помощи KOLO, был создан в начале марта 2022 г. группой ТОП-менеджеров IT-компаний. Фонд специализируется на закупке технического оборудования: дронов, тепловизоров, раций. За год работы удалось собрать более 207 млн. грн. помощи и закупить 5200 различных военных девайсов для ВСУ. Ознакомиться с отчетами можно по ссылке.

Движущей силой всех сборов являются креативные методы фандрайзинга. В частности, ежемесячная подписка на донат "КOLOна" корпоративная подписка "КOLOсы", платформа для сборов по случаю личных праздников "Святкове КOLO". 100% всех поступлений используется на целевую помощь, ведь команда фонда работает на волонтерских началах.