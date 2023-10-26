Фонд Клуни передал в прокуратуру Германии три дела о преступлениях РФ в Украине
Фонд Джорджа и Амаль Клуни Clooney Foundation for Justice передал в прокуратуру ФРГ три дела о преступлениях россиян в Одесской, Харьковской и Киевской областях
Об этом говорится в сообщении на сайте фонда.
Все три досье представлены в отношении командиров высшего и среднего уровня, идентифицированных как наиболее вероятных причастных к преступлениям.
Первое дело касается неизбирательного ракетного обстрела курорта в Одесской области, в результате которого летом 2022 года погибли 22 гражданских лица и еще 40 получили ранения.
Второе дело касается командиров российских сухопутных войск, которые во время оккупации Харьковской области с марта по сентябрь 2022 года незаконно задержали, пытали и казнили четырех мужчин. Эта жалоба подана совместно с украинской правозащитной организацией Truth Hounds.
Третье дело касается командиров российских подразделений, причастных к ряду преступлений, включая казни, пытки, сексуальное насилие, мародерство и другие преступления во время оккупации Киевской области в марте 2022 года.
"Наша команда посвятила полтора года опросу свидетелей, полевым миссиям, анализу документов, спутниковым снимкам, определению наилучшего правового подхода и подготовке пострадавших и семей погибших к процессу. Сейчас я уверена, что дела очень сильные и что они дадут немецким судам реальный шанс установить справедливость для пострадавших", - сказала юридический директор программы The Docket Аня Нейстат.
Если немецкие власти признают доказательства, представленные против конкретных лиц, убедительными, они могут начать уголовное расследование и выдать ордера на арест подозреваемых. Это даст основания для их экстрадиции. Ордеры на арест могут быть исполнены в странах за пределами Германии через системы Европола и Интерпола. МКС также может выдать ордера на арест ключевых подозреваемых.
- В сентябре стало известно, что федеральная прокуратура Германии расследует преступления россиян в Гостомеле Киевской области, а именно стрельбу по мирным жителям, в которой пострадал немецкий гражданин.
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