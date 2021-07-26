Фонд госимущества запустил сайт аренды государственной недвижимости

Об этом пресс-служба ФГИУ сообщила в Facebook.



"Мы создали и запустили сайт по аренде госимущества orenda.gov.ua. Там есть все вакантные и уже арендованные объекты", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что ранее для аренды недвижимости у государства нужно было пройти сложную, непрозрачную и длительную процедуру, а информация о вакантных объектах публиковалась в газете с небольшим тиражом.



Теперь же, добавили в пресс-службе, получить информацию о вакантной для аренды недвижимости и принять участие в аукционе можно в несколько кликов с компьютера или смартфона.

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