Фонд госимущества запустил сайт аренды государственной недвижимости
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) запустил сайт аренды государственной недвижимости
Об этом пресс-служба ФГИУ сообщила в Facebook.
"Мы создали и запустили сайт по аренде госимущества orenda.gov.ua. Там есть все вакантные и уже арендованные объекты", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что ранее для аренды недвижимости у государства нужно было пройти сложную, непрозрачную и длительную процедуру, а информация о вакантных объектах публиковалась в газете с небольшим тиражом.
Теперь же, добавили в пресс-службе, получить информацию о вакантной для аренды недвижимости и принять участие в аукционе можно в несколько кликов с компьютера или смартфона.
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