Фонд госимущества выставил на продажу Ивано-Франковскую тюрьму за 7,86 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.



Как известно, торги пройдут 21 января.



Объект расположен в Калушском районе, в урочище "Севка", 1.



Отмечается, что актив включает 53 инвентарных номера зданий, сооружений, инфраструктурных объектов и сетей, в том числе 44 зарегистрированных единиц недвижимого имущества (производственные и другие специализированные здания и сооружения) общей площадью 10,7 тыс. кв. м и 9 единиц инфраструктурных объектов и сетей.



Общая площадь двух земельных участков объекта составляет 67,4 га.



Стартовая стоимость объекта составляет 7 858 392 грн.



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