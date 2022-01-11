Фонд госимущества выставил на продажу Ивано-Франковскую тюрьму за 7,86 млн грн
Фонд государственного имущества объявил об онлайн-аукционе по приватизации Отдельного имущества учреждения "Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний (№12)"
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Как известно, торги пройдут 21 января.
Объект расположен в Калушском районе, в урочище "Севка", 1.
Отмечается, что актив включает 53 инвентарных номера зданий, сооружений, инфраструктурных объектов и сетей, в том числе 44 зарегистрированных единиц недвижимого имущества (производственные и другие специализированные здания и сооружения) общей площадью 10,7 тыс. кв. м и 9 единиц инфраструктурных объектов и сетей.
Общая площадь двух земельных участков объекта составляет 67,4 га.
Стартовая стоимость объекта составляет 7 858 392 грн.
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