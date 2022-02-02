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Фонд госимущества выставил на продажу 5 спиртзаводов с общей стартовой ценой более 140 млн грн
Фонд госимущества объявил о проведении 5 приватизационных онлайн-аукционов спиртзаводов - они состоятся в период с 25 февраля по 4 марта с суммарной стартовой ценой всех аукционов более чем в 140 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба "Укрспирта".
В список вошли следующие объекты ГП "Укрспирт":
- Узловское (Львовская область) – аукцион 25 февраля. Стартовая цена – 21 708 351,18 грн;
- Мариловское (Тернопольская область) – аукцион 28 февраля. Стартовая цена – 52 100 868,74 грн;
- Струтинское (Львовская область) – аукцион 1 марта. Стартовая цена – 31 338 684,70 грн;
- Краснослободское (Киевская область) – аукцион 2 марта. Стартовая цена – 9 776 602,60 грн;
- Стадницкое (Киевская область) – аукцион 4 марта. Стартовая цена – 26 393 749,40 грн.
- Напомним, Киевский завод "Электронмаш" вторично продали за 430 млн грн.
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