Фонд госимущества выставил на приватизацию Калушскую ТЭЦ со стартовой ценой более 230 млн грн
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на приватизацию Калушскую теплоэлектроцентраль со стартовой ценой 230,16 млн грн
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Фонда госимущества.
Согласно сообщению, аукцион по приватизации имущественного комплекса "Калушская теплоэлектроцентраль - новая" должен состояться 30 ноября. Стартовая цена объекта составляет 230,16 млн грн.
Отмечается, что проектная электрическая мощность ТЭЦ составляет 200 МВт. Она поставляет электроэнергию на энергорынок Украины. Кроме этого, станция входит в "Янтарный энергоостров", который синхронизирован с объединенной энергосистемой Европы.
По информации ФГИУ, победитель торгов получит главный корпус, бункер угля, ацетилокислородную генераторную, электросеть, железнодорожные пути и другое имущество госпредприятия.
В то же время, покупатель имущественного комплекса будет обязан сохранить основной вид деятельности предприятия не менее 5 лет; погасить долги по заработной плате и перед бюджетом; погасить просроченную кредиторскую задолженность предприятия, а также не допустить увольнения работников по инициативе владельца или уполномоченного им органа не менее 6 месяцев.
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