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Фонд госимущества выставил на приватизацию Калушскую ТЭЦ со стартовой ценой более 230 млн грн

29 октября, 2021 пятница
12:00
Экономика

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на приватизацию Калушскую теплоэлектроцентраль со стартовой ценой 230,16 млн грн

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Фонда госимущества.

Согласно сообщению, аукцион по приватизации имущественного комплекса "Калушская теплоэлектроцентраль - новая" должен состояться 30 ноября. Стартовая цена объекта составляет 230,16 млн грн.

Отмечается, что проектная электрическая мощность ТЭЦ составляет 200 МВт. Она поставляет электроэнергию на энергорынок Украины. Кроме этого, станция входит в "Янтарный энергоостров", который синхронизирован с объединенной энергосистемой Европы.
По информации ФГИУ, победитель торгов получит главный корпус, бункер угля, ацетилокислородную генераторную, электросеть, железнодорожные пути и другое имущество госпредприятия.

В то же время, покупатель имущественного комплекса будет обязан сохранить основной вид деятельности предприятия не менее 5 лет; погасить долги по заработной плате и перед бюджетом; погасить просроченную кредиторскую задолженность предприятия, а также не допустить увольнения работников по инициативе владельца или уполномоченного им органа не менее 6 месяцев.


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аукцион
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