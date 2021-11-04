Фонд госимущества выставил на аукцион по аренде первый объект недвижимости в Чернобыльской зоне

Об этом говорится на странице Фонда в Facebook.



Торги по аренде помещения административно-бытового корпуса комплекса производств "Вектор" со стартовой ценой 4,2 тыс. грн / мес. должны состояться 19 ноября. Победитель получит в пользование недвижимость общей площадью 82 кв. метра на центральной улице Чернобыля.



У нового арендатора нет никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды.

Напомним, в конце 2020 года министр культуры Александр Ткаченко дал обещание отнести Чернобыльский комплекс к мировому наследию ЮНЕСКО.