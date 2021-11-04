Фонд госимущества выставил на аукцион по аренде первый объект недвижимости в Чернобыльской зоне
В четверг, 4 ноября, Фонд государственного имущества в Украине открыл для аренды первый нежилой объект недвижимости в Чернобыле. Он находится в самом центре города
Об этом говорится на странице Фонда в Facebook.
Торги по аренде помещения административно-бытового корпуса комплекса производств "Вектор" со стартовой ценой 4,2 тыс. грн / мес. должны состояться 19 ноября. Победитель получит в пользование недвижимость общей площадью 82 кв. метра на центральной улице Чернобыля.
У нового арендатора нет никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды.
- Напомним, в конце 2020 года министр культуры Александр Ткаченко дал обещание отнести Чернобыльский комплекс к мировому наследию ЮНЕСКО.
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