Фонд госимущества планирует сменить руководителей 65 государственных предприятий

Об этом информирует Фонд госимущества.

"Смена руководства – результат финансово-экономического анализа предприятий, который начала новая команда ФГИУ", – отмечает прессслужба.

Сообщается, что сейчас руководителей уже сменили на 22 государственных предприятиях, по 20 – ожидается согласование местных военных администраций. В общей сложности планируют сменить начальников в 65 учреждениях.

Также на двух предприятиях частично изменили состав наблюдательных советов.

Фонд государственного имущества Украины передал в Службу безопасности и Национальное антикоррупционное бюро материалы по результатам аудита деятельности АО "Объединенная горно-химическая компания" в течение 2022 года. Тогда был уволен исполняющий обязанности председателя правления Владислав Иткин.

"Эффективные руководители госпредприятий – это возможность для развития экономики, повышения конкурентоспособности и обеспечения рыночных зарплат на предприятиях", – добавили в пресс-службе.