Фонд госимущества планирует сменить руководителей 65 государственных предприятий
15 марта Фонд государственного имущества Украины объявил о планах сменить начальников на 65 предприятиях
Об этом информирует Фонд госимущества.
"Смена руководства – результат финансово-экономического анализа предприятий, который начала новая команда ФГИУ", – отмечает прессслужба.
Сообщается, что сейчас руководителей уже сменили на 22 государственных предприятиях, по 20 – ожидается согласование местных военных администраций. В общей сложности планируют сменить начальников в 65 учреждениях.
Также на двух предприятиях частично изменили состав наблюдательных советов.
Фонд государственного имущества Украины передал в Службу безопасности и Национальное антикоррупционное бюро материалы по результатам аудита деятельности АО "Объединенная горно-химическая компания" в течение 2022 года. Тогда был уволен исполняющий обязанности председателя правления Владислав Иткин.
"Эффективные руководители госпредприятий – это возможность для развития экономики, повышения конкурентоспособности и обеспечения рыночных зарплат на предприятиях", – добавили в пресс-службе.
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