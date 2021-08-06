Фонд госимущества объявил аукцион на аренду терминала "С" аэропорта "Борисполь"
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил аукцион на аренду терминала "С" аэропорта "Борисполь"
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ФГИУ.
"Уникальное предложение: объявлен аукцион по аренде терминала "С" аэропорта "Борисполь" и прилегающей територии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что объект состоит из здания терминала, паркинга, части территории и дороги. Его общая площадь - 3,079 кв.м. Стартовая цена составляет 127 589 грн/мес.
По информации пресс-службы, терминал "С" функционировал с 1995 по 2012 годы и был предназначен прежде всего для обслуживания самолетов бизнес-авиации. В здании терминала есть отдельные комнаты для отдыха, залы для проведения пресс-конференций, совещаний и банкетов, а также паркинг.
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