Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

"Фонд госимущества объявил старт приватизации активов, взимаемых у российских олигархов. 10 августа ФГИУ проведет на Prozorro. Продажи открыты торги по продаже аграрной компании "Инвестагро", ранее принадлежавшей российскому миллиардеру, акционеру титановой корпорации ВСМПО-Ависма" сообщении.

Стартовая цена лота составляет 55 млн. грн. Гарантийный взнос для участия в торгах – 11 млн. грн.

По итогам 2022 года Инвестагро получила 3,7 млн грн чистой прибыли, в первом полугодии 2023 года – 7 млн грн ущерба. Текущая кредиторская задолженность предприятия составляет 17,2 млн. грн. В собственности компании находятся 25 объектов недвижимого имущества и 12 транспортных средств. В аренде – 204 земельных участка общей площадью почти 1,32 тыс. га.

В ФГИУ напоминают, что 24 февраля 2023 года Кабинет Министров передал в управление Фонда госимущества изъятые активы Михаила Шелкова. Среди них 100% ООО "Инвестагро", 100% ООО "ВСМПО ТИТАН Украина", 100% ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", 100% ООО "Тай-Минералс".