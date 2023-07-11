Фонд госимущества начинает продажу активов, взимаемых у россиян: первый аукцион в августе
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на аукцион ООО "Инвестагро", принадлежавшее россиянину Михаилу Шелкову
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
"Фонд госимущества объявил старт приватизации активов, взимаемых у российских олигархов. 10 августа ФГИУ проведет на Prozorro. Продажи открыты торги по продаже аграрной компании "Инвестагро", ранее принадлежавшей российскому миллиардеру, акционеру титановой корпорации ВСМПО-Ависма" сообщении.
Стартовая цена лота составляет 55 млн. грн. Гарантийный взнос для участия в торгах – 11 млн. грн.
По итогам 2022 года Инвестагро получила 3,7 млн грн чистой прибыли, в первом полугодии 2023 года – 7 млн грн ущерба. Текущая кредиторская задолженность предприятия составляет 17,2 млн. грн. В собственности компании находятся 25 объектов недвижимого имущества и 12 транспортных средств. В аренде – 204 земельных участка общей площадью почти 1,32 тыс. га.
В ФГИУ напоминают, что 24 февраля 2023 года Кабинет Министров передал в управление Фонда госимущества изъятые активы Михаила Шелкова. Среди них 100% ООО "Инвестагро", 100% ООО "ВСМПО ТИТАН Украина", 100% ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", 100% ООО "Тай-Минералс".
- Первым олигархом, в отношении которого Минюст Украины подал иск в ВАКС о конфискации активов, стал россиянин Владимир Евтушенков. 1 сентября 2022 г. Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства активов гражданина РФ, размещенных на территории Украины.
- В декабре 2022 г. Кабинет Министров передал в управление Фонда государственного имущества Украины 17 объектов недвижимого имущества и доли корпоративных прав 5 предприятий, которыми владел российский бизнесмен Владимир Евтушенков.
- В середине мая в Прозорро. Продажи объяснили , почему до сих пор не продают конфискованные российские активы, отметив, что в мире до сих пор не было аналогичных практик.
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