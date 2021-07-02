Фонд госимущества начал прием заявок на участие в первом аукционе "большой приватизации"

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.



Согласно сообщению, потенциальные инвесторы, которые хотят принять участие в приватизации ОГХК, могут оплатить гарантийный взнос в сумме 185 млн грн, регистрационный взнос в сумме 60 тыс. грн и подать аукционную документацию в Фонд госимущества.



Также, по письменному требованию желающих принять участие в аукционе и после заключения с Фондом госимущества договора о конфиденциальности, они имеют возможность посетить офис компании.



В пресс-служба напомнили, что приватизационный аукцион запланирован на 31 августа в 11:00. Стартовая цена объекта составит 3,7 млн грн.



Отмечается, что аукцион состоится по классической модели - повышение цены с шагом в 50 млн грн, при участии лицитатора (ведущего аукциона - ред.). Все желающие смогут смотреть прямую трансляцию аукциона.

Напомним, после объявления в марте 2020 года карантина в связи с распространением COVID-19 в Украине было приостановлено подготовку к продаже объектов большой приватизации. В итоге, в прошлом году в рамках большой приватизации не было проведено ни одного аукциона.

30 марта Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона о разблокировании большой приватизации.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в 2021 году государство планирует заработать на большой приватизации 12 млрд грн.

Кабмин 16 июня утвердил условия приватизации ОГХК предложенной стартовой ценой в 3700000000 грн Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb