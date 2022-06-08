Фонд гарантирования вкладов заявил о взятии под контроль Мегабанка и поиске инвесторов
Фонд гарнатирования установил свой контроль над признанным неплатежеспособным Мегабанком, хотя топ-менеджмент банка оказывал этому сопротивление
Об этом сообщила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут .
"Благодаря публичности и прозрачности всех процессов, в пятницу 3 июня, после обнародования информации о сопротивлении руководителям банка нам удалось установить контроль над банком: Фонд получил доступ в отделение, электронные системы банка и заменил собой все руководящие органы", - отметила она.
Нацбанк 2 июня признал Мегабанк неплатежеспособным, после чего Фонд гарантирования должен был получить контроль над банком и установить там свое руководство.
Рекрут определила ответственную позицию работников банка, выполнивших свой долг по передаче Фонда контроля за банком.
"Благодаря этому сейчас проводятся все необходимые действия для обеспечения сохранности активов и документации, формирования реестра вкладчиков для организации выплат, подготовки оптимального плана урегулирования. В частности, Фонд объявил о поиске инвесторов, которые смогут взять на себя обязательство банка и профессионально управлять его активами" , – подчеркнула Рекрут.
- Напомним, Верховная Рада сняла ограничения по сумме гарантирования депозитов во время военного положения. Признанный неплатежеспособным Мегабанк будет первым выведенным с рынка банком, вкладчикам которого Фонд гарантирования должен компенсировать 100% депозитов. Ранее действовало ограничение в 200 тыс. грн.
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