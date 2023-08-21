Фонд гарантирования вкладов выставил на торги "пилотный" пул кредитов четырех банков

Об этом сообщила пресс-служба торговой системы Прозорро.Продажи.

На торгах, которые состоятся 25 сентября, Фонд планирует продать права требования по 91 договору, находящимся на балансе банков ПАО "Проминвестбанк", АО "МР БАНК", АО "МЕГАБАНК". Все активы в пуле объединены по общему признаку — все заемщики этих банков осуществляли свою деятельность или продолжают работать в сфере оптовой и розничной торговли.

Добавляется также, что из объединенных в пул активов кредиты, обеспеченные транспортными средствами, объектами жилой и коммерческой недвижимости и т.д. Стартовая цена пула - 66,6 млн гривен.

Начиная с августа 2023 года Фонд будет формировать пулы из кредитов субъектов хозяйствования, которые находятся на балансе ликвидируемых банков по новому отраслевому подходу. Такой "пилотный проект" будет способствовать дальнейшему развитию рынка проблемных активов в Украине и их эффективной реализации через государственные онлайн-аукционы.

"К "пилотному проекту" будут привлечены четыре банка, которые переданы в управление Фонда уже после начала полномасштабного вторжения: ПАО "Проминвестбанк", АО "МР БАНК", АО "МЕГАБАНК" и АО "Банк Сич". Общая задолженность юридических лиц перед этими банками превышает 90 млрд. грн.. Почти 48% по сумме задолженности - на счетах предприятий перерабатывающей промышленности, еще 17% - оптовой и розничной торговли, 12% - предприятий поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха. Мы ожидаем, что отраслевой подход формирования пулов поможет привлечь внимание именно инвесторов, заинтересованных вести деятельность в данной области", - рассказал Александр Кульчицкий, директор департамента консолидированной продажи активов Фонда гарантирования вкладов.

Кроме этого, отметятся, что торги по продаже первого "пилотного" пула пройдут по голландской модели аукциона - это торги на понижение цены, во время которых первоначальная стоимость лота пошагово снижается, пока кто-то из участников не остановит снижение.

Средства, полученные от продажи активов, будут направлены на расчеты с ликвидируемыми кредиторами банков. Вся информация о ходе и результатах торгов будет открыта и доступна всем желающим на официальном сайте Прозорро.Продажи.