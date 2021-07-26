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Фонд гарантирования вкладов обратился в полицию из-за финкомпании-"тезки", которую подозревает в мошенничестве

26 июля, 2021 понедельник
14:22
Экономика киберполиция

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обратился в полицию из-за компании-двойника для предотвращения возможных мошеннических действий

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

В пресс-службе обратили внимание, что ФГВФЛ не имеет никакого отношения к компании "Финансовая компания " Фонд гарантирования вкладов ", которая была зарегистрирована 25 марта 2021 года и имеет код ЕГРПОУ 44085785.

"Призываем всех быть внимательными при заключении разного рода сделок с указанной Финкомпанией. В свою очередь Фонд гарантирования вкладов физических лиц уже обратился в правоохранительные органы, в частности в Национальную полицию с просьбой изучить деятельность компании-тезки и принять соответствующие меры с целью предупреждения совершения возможных мошеннических действий ", - говорится в сообщении.

По информации ФГВФЛ, эта компания к видам своей деятельности отнесла "строительство жилых и нежилых зданий", а также "другие виды денежного посредничества", "другие виды кредитования" и "предоставление других финансовых услуг".

Поэтому, отметили в пресс-службе, родство сфер деятельности и схожесть названий могут вводить в заблуждение клиентов финансовой компании.

"Показательно, что среди основателей финкомпании есть бывшие недобросовестные заемщики одного из ликвидируемых банков. Срок просрочки которых на момент продажи составлял около 10 лет", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что Фонд также направил письмо-обращение к компании-двойнику с требованием изменить название, а также в Министерство юстиции с запросом изучить правомерность регистрации компании. Кроме того, ФГВФЛ оставляет за собой право обращения в суд

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полиция
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