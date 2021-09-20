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Фонд гарантирования вкладов досрочно погасил еще 2 млрд грн задолженности перед Минфином

20 сентября, 2021 понедельник
13:55
Экономика ФГВФО

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) досрочно погасил еще 2,07 млрд грн задолженности перед Министерством финансов, а также 870 млн грн по процентам

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Согласно сообщению, Фонд перечислил Министерству финансов 2,07 млрд грн - 1,2 млрд грн по векселям и 870 млн грн по процентам.

"Таким образом, Фонд продолжил досрочное погашение задолженности по займам, взятым у государства для осуществления гарантированных выплат вкладчикам в 2014-2017 годах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на сегодня ФГВФЛ вернул Минфину 21,7млрд грн, из которых 7,9 млрд грн - проценты. При этом большую часть суммы Фонд погасил досрочно. В частности, 1,5 млрд грн - в 2018 году, более 9 млрд грн - в 2019 году, 2 млрд грн - в 2020 году, 2 млрд грн - феврале 2021 годаи 2,07 млрд грн - в сентябре 2021 года.

Кроме того, добавили в пресс-службе, в 2019 году ФГВФЛ полностью погасил долг перед Национальным банком Украины на сумму 25,6 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн - уплаченные проценты.

Отмечается, что в результате этого досрочного погашения также уменьшилась база начисления процентов по займам, и сейчас остаток долговых обязательств Фонда составляет 45,7 млрд грн по номиналу векселей и более 62,5 млрд грн процентов, которые должны быть начислены до 2031 года.

Так, по словам финансового директора ФГВФЛ Елены Нужненко, благодаря досрочным погашением было сэкономлено уже 15 млрд грн при начислении процентов. Однако на сегодняшний день общая сумма задолженности Фонда перед государством составляет 108,2 млрд грн. В ближайшее время ожидается принятие Верховной Радой законопроекта, который предусматривает реструктуризацию остатка этого долга, в частности погашение процентов за счет поступлений от взыскания убытков с лиц, причастных к доведению банков до банкротства. Это позволит развивать систему гарантирования, прежде всего, до конца года повысить сумму вкладов до 400 тыс. грн и присоединить к системе государственный Ощадбанк.

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