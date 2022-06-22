Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физлиц.

С 21 июня Фонд начал выплаты средств вкладчикам по договорам банковского вклада, срок действия которых истек до 2 июня 2022 включительно и по договорам банковского счета (текущие счета).

Фонд подчеркнул, что благодаря изменениям в законодательстве вкладчики Мегабанка – физлица получат полную сумму своих депозитов вместе с начисленными процентами.

"Поскольку АО "Мегабанк" признано неплатежеспособным после вступления в силу нормы о возмещении средств в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 2 июня 2022, выплата гарантированной суммы возмещения осуществляется по этой норме, которая будет действовать в течение действия военного положения в Украине и трех месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине", - говорится в сообщении ФГВФЛ.

Напомним, Нацбанк 2 июня признал Мегабанк неплатежеспособным. Впоследствии Фонд гарантирования вкладов заявил о взятии под контроль Мегабанка и поиске инвесторов.

Верховная Рада сняла ограничения по сумме гарантирования депозитов во время военного положения. Признанный неплатежеспособным Мегабанк будет первым выведенным с рынка банком, вкладчикам которого Фонд гарантирования должен компенсировать 100% депозитов. Ранее действовало ограничение в 200 тыс. грн.

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