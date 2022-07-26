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Фонд гарантирования начал возмещать средства вкладчикам Мегабанка вне зависимости от срока вклада

26 июля, 2022 вторник
16:11
Общество

26 июля Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к возмещению средств вкладчикам Мегабанка по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

26 июля стартовало возмещение средств вкладчикам Мегабанка по договорам банковского вклада вне зависимости от даты их окончания. Этим занимается Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Также продолжаются выплаты вкладчикам по договорам банковского счета (текущие счета).

"Вкладчикам АО "Мегабанк" возмещаются средства в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 2 июня 2022 года, - разъясняют в ведомстве. - Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ, установленному на конец дня 2 июня 2022".

В Фонде отметили, что выплаты средств вкладчикам производятся через банки-агенты Фонда, подключенные к Автоматизированной системе выплат Фонда. Получить возмещение вкладчики могут как в отделении одного из банков-агентов Фонда, так и дистанционно без физического посещения отделения банка.

Дистанционные выплаты могут произвести ПриватБанк, Укргазбанк, банк "Южный" и ПУМБ.

  • Фонд гарантирования установил свой контроль над признанным неплатежеспособным Мегабанком

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