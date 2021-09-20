Фонд энергоэффективности объявил конкурс на должность директора

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий.



"Наблюдательный совет объявил проведение конкурсного отбора на замещение должности директора Фонда энергоэффективности. С победителем будет заключен трудовой контракт на три года", - говорится в сообщении.



Отмечается, что конкурсный отбор будет состоять из трех этапов и включать письменные и ситуационные задачи, собеседования и документальные проверки.



Базовыми квалификационными требованиями к кандидатам являются высшее образование, степенью не ниже магистра в области управления бизнесом; семь лет общего опыта работы, из которых пять - на руководящих должностях; глубокие знания рынка энергоэффективности, тенденций и перспектив развития в сфере энергоэффективности, а также свободное владение украинским и английским языками.



Для участия в отборе кандидаты должны прислать пакет документов до 5 октября 2021 года включительно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb