Фонд энергоэффективности объявил конкурс на должность директора
Фонд энергоэффективности объявил проведение конкурса на должность директора
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий.
"Наблюдательный совет объявил проведение конкурсного отбора на замещение должности директора Фонда энергоэффективности. С победителем будет заключен трудовой контракт на три года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что конкурсный отбор будет состоять из трех этапов и включать письменные и ситуационные задачи, собеседования и документальные проверки.
Базовыми квалификационными требованиями к кандидатам являются высшее образование, степенью не ниже магистра в области управления бизнесом; семь лет общего опыта работы, из которых пять - на руководящих должностях; глубокие знания рынка энергоэффективности, тенденций и перспектив развития в сфере энергоэффективности, а также свободное владение украинским и английским языками.
Для участия в отборе кандидаты должны прислать пакет документов до 5 октября 2021 года включительно.
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