Фонд Элтона Джона выделяет Украине $125 тыс. на медицинское оборудование
Фонд легендарного британского музыканта выделяет через UNITED24 $125 тыс. на медицинское оборудование для помощи больным ВИЧ и СПИДом
Об этом сообщает глава Минцифры Михаил Федоров.
"Его благотворительный фонд выделяет 125 тысяч долларов через UNITED24 на закупку 10 биохимических анализаторов крови. Они помогут предоставить качественное лечение людям, живущим с ВИЧ и СПИДом. Спасибо сэру Элтону за поддержку украинцев и веру в UNITED24", - говорится в сообщении.
- Напомним, в апреле Элтон Джон был участником акции Stand up for Ukraine, когда звезды со всего мира призывали помогать украинским беженцам.
- В июне он остановил концерт, чтобы обратить внимание зала на украинку с сине-желтым флагом.
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