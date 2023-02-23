Об этом сообщает глава Минцифры Михаил Федоров.

"Его благотворительный фонд выделяет 125 тысяч долларов через UNITED24 на закупку 10 биохимических анализаторов крови. Они помогут предоставить качественное лечение людям, живущим с ВИЧ и СПИДом. Спасибо сэру Элтону за поддержку украинцев и веру в UNITED24", - говорится в сообщении.