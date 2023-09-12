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Фонд "Деминициативы" ответил на критику властей относительно опроса об ответственности Зеленского

12 сентября, 2023 вторник
17:41
Общество

Директор Фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" Петр Бурковский назвал максимально конкретной формулировку в опросе об ответственности президента за коррупцию в правительстве и военных администрациях

Об этом Бурковский сказал в комментарии Суспільному .

Бурковский выразил мнение, что решения об отставке и назначении министров парламент настолько не подвергал сомнениям, что даже не поднимались вопросы о причинах кадровых изменений.

"Сейчас у нас военное положение в стране, президент согласно Конституции, законодательству является Верховным Главнокомандующим и он возглавляет исполнительную власть. Когда назначаются министры, Верховная Рада фактически формально только утверждает решение об увольнении и назначении министра. Так, как это было с министром обороны недавно , было решение, что отставка, в парламенте никто не ставил под сомнение, никто не задавал вопросов, почему один министр уходит, а другой назначается, то есть не было даже разбора кандидатур", - сказал Бурковский.

Социолог отметил, что так же происходило в отношении других министров, а вопрос был сформулирован об ответственности за чиновников, работающих в президентской вертикали, или за правительственных чиновников.

"Потому что это его полномочия как Верховного Главнокомандующего. То же с военными администрациями. Их назначает президент. Так кто же несет ответственность за этих людей и их поступки? Мы не задали вопрос "коррупция и точка" -  коррупция в правительстве и военных администрациях. Формулирование максимально конкретно. Людей спрашивают, несет ли президент прямую ответственность в правительстве и военных администрациях, которые напрямую ему подчинены, это его ответственность", - сказал Бурковский.

По словам директора Фонда, молодежь в возрасте 18-20 лет менее критично реагирует на этот вопрос, чем люди постарше.

Бурковский также добавил, что наиболее полностью или скорее согласились с тезисом об ответственности президента за коррупцию в правительстве и военных администрациях респонденты в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях.

"Происходит отбор респондентов по трехступенчатой выборке. Сначала случайным методом избираются в разных регионах населенные пункты, сельские и городские, которые не временно оккупированы и где не ведутся активные боевые действия", — сказал Бурковский.

Социолог отметил, что опрос проводился в Херсоне и на большей части Херсонщины. В Донецкой области и некоторых районах Харьковской и Запорожской областей опросы не проводятся, однако в Харькове и Запорожье людей опрашивали.

"Далее когда случайным образом выбраны населенные пункты, затем по этим населенным пунктам распределяются квоты, сколько мужчин и женщин, какого возраста и в каких населенных пунктах нужно опросить. На третьем этапе случайным образом, в населенном пункте выбираются улицы, на которых будет проводиться опрос. И дальше на улице случайным образом выбираются дома. Эти интервью проводятся по месту жительства", - объяснил Бурковский.

По его словам, после того как собираются все данные, проводится проверка: берется около 10% выборки и руководители сетей звонят по телефону и проверяют, действительно ли людей опросили и действительно ли у людей брали такие интервью.

Что известно об опросе Фонда "Демократические инициативы" и реакции представителей власти

Накануне Фонд "Демократические инициативы" опубликовал результаты опроса, согласно которому на начало июля 78% опрошенных считали, что президент несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия назвал исследование манупулятивным и отметил, что "с нового года страна должна перейти на "бюджет войны",  где больше не будет расходов на эти вещи -, только оборона и только оружие".

"Надеюсь, что антикоррупционные органы усилят свою работу, в том числе информационную, чтобы президент мог заниматься войной и международной дипломатией, а независимая антикоррупционная вертикаль - большой коррупцией в стране", - прокомментировал он.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал "очень странными" результаты опроса Фонда "Демократической инициативы", в сам опрос "похожим на целенаправленную атаку".

"Почему в вопросе об ответственности за коррупцию в ответе только президент? Каков был бы результат опроса при вопросе "Кто несет ответственность за коррупцию…" и разные варианты ответов?" - отметил Федоров.

По его мнению, в данном случае опрос был использован для манипуляции общественным мнением.

Украина
Президент Украины
корупція в Україні
Владимир Зеленский
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