"Фонд борьбы с коррупцией", который основал Навальный, прекратил существование
Российская организация "Фонд борьбы с коррупцией", основанная оппозиционером Алексеем Навальным, прекратила существование как юридическое лицо
Об этом сообщила Радио Свобода .
ФБК ликвидирован 31 августа.
По словам экс-директора ФБК Ивана Жданова, после ликвидации фонда он написал письмо министру юстиции Константина Чуйченко с просьбой исключить организацию из реестра организаций, выполняющих функции "иноагента".
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- Напомним, в январе Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о "дворце Путина"
- Кремль объявил "Фонд борьбы с коррупцией" "иностранным агентом", прокуратура Москвы подала иск о признании ФБК, штабов Навального и связанного с ними "Фонда защиты прав граждан" "экстремистскими организациями", Московский горсуд постановил их ликвидировать.
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