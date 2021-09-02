"Фонд борьбы с коррупцией", который основал Навальный, прекратил существование

Об этом сообщила Радио Свобода .



ФБК ликвидирован 31 августа.



По словам экс-директора ФБК Ивана Жданова, после ликвидации фонда он написал письмо министру юстиции Константина Чуйченко с просьбой исключить организацию из реестра организаций, выполняющих функции "иноагента".



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Напомним, в январе Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о "дворце Путина"

Кремль объявил "Фонд борьбы с коррупцией" "иностранным агентом", прокуратура Москвы подала иск о признании ФБК, штабов Навального и связанного с ними "Фонда защиты прав граждан" "экстремистскими организациями", Московский горсуд постановил их ликвидировать.