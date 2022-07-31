Фонд Александра Усика объявил детали боя Усик – Джошуа

Чемпионы Олимпийских игр в Лондоне встретятся в городе Джидда, в Саудовской Аравии, где они сразятся за чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). Все они сейчас принадлежат Александру Усику, победившему в прошлом поединке по решению судей.

Показ боя будет бесплатным для зрителей на территории Украины. Трансляция будет доступна в разделе "Спорт" на MEGOGO, на интерактивном канале "MEGOGO Гонг", а также на региональных каналах "Общественного" и на YouTube-канале Усика – Usyk17. В рамках трансляции пользователи смогут посмотреть бои андеркарда, главный бой и студию. В андеркарде в ринг выйдет боксер промоутерской компании Usyk-17 Promotions Даниэль Лапин. Его соперником в рейтинговом поединке будет словак Йозеф Юрко.

Средства от спонсорства и покупки рекламы внутри этого легендарного события передадут в благотворительный фонд помощи Украине Usyk Foundation, основанный Усиком. Все компании, желающие принять участие в поддержке фонда, могут обращаться с предложениями к MEGOGO.

Напомним, медиасервис MEGOGO сотрудничает с промоутерской компанией K2 Promotions, представляющей Александра Усика. В рамках партнерства зрителям MEGOGO стали доступны эксклюзивные трансляции поединков с участием украинских титулованных профессиональных боксеров. Анонсы всех спортивных событий K2 Promotions будут появляться в разделе "Спорт" на MEGOGO и на собственном интерактивном канале "MEGOGO Гонг".