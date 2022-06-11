Об этом она написала в твиттере .

"Хорошо вернуться в Киев. С президентом Владимиром Зеленским я подведу итоги совместной работы, необходимой для восстановления и прогресса, достигнутого Украиной на ее европейском пути. Европа с вами!" – подчеркнула президент Еврокомиссии.

2 июня глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен поддержать вступление Украины в блок, сохраняя при этом выполнение всех стандартов и требований

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