Фон дер Ляйен прибыла в Киев
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев и обсудит с президентом Владимиром Зеленским евроинтеграцию Украины
Об этом она написала в твиттере .
"Хорошо вернуться в Киев. С президентом Владимиром Зеленским я подведу итоги совместной работы, необходимой для восстановления и прогресса, достигнутого Украиной на ее европейском пути. Европа с вами!" – подчеркнула президент Еврокомиссии.
- 2 июня глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен поддержать вступление Украины в блок, сохраняя при этом выполнение всех стандартов и требований
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