Фон дер Ляйен предупредила ЕС об угрозе полной остановки поставок российского газа
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок газа из России
Об этом сообщает DW .
По ее словам, остановка поставок газа из РФ рано или поздно произойдет.
"В настоящее время Россия лишь частично поставляет газ или вообще не поставляет его в 12 стран-членов ЕС. Поэтому Европа должна быть готова к наихудшему варианту - полной остановке поставок газа", - сказала фон дер Ляйен.
Она добавила, что ЕС намерен снизить потребление российского газа на 15% до марта 2023 г., а к 2027 г. окончательно отказаться от него. Для этого ЕС собирается инвестировать 300 млрд евро в проекты экономии газа и перехода к возобновляемым источникам энергии.
"В то же время мы заключаем новые соглашения с более надежными партнерами, такими, как США и Норвегия", - сказала фон дер Ляйен.
- 20 июля стало известно, что ЕС уже в текущем году планирует сократить потребление российского газа на 15%.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.92
Покупка 37.92Продажа 39.08
-
EUR
Покупка 38.21Продажа 39.57
- Актуальное
- Важное