Об этом сообщает DW .

По ее словам, остановка поставок газа из РФ рано или поздно произойдет.

"В настоящее время Россия лишь частично поставляет газ или вообще не поставляет его в 12 стран-членов ЕС. Поэтому Европа должна быть готова к наихудшему варианту - полной остановке поставок газа", - сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что ЕС намерен снизить потребление российского газа на 15% до марта 2023 г., а к 2027 г. окончательно отказаться от него. Для этого ЕС собирается инвестировать 300 млрд евро в проекты экономии газа и перехода к возобновляемым источникам энергии.

"В то же время мы заключаем новые соглашения с более надежными партнерами, такими, как США и Норвегия", - сказала фон дер Ляйен.

20 июля стало известно, что ЕС уже в текущем году планирует сократить потребление российского газа на 15%.

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