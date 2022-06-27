Фон дер Ляен призвала не бойкотировать саммит G20, если в нем примет участие Путин
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала лидеров G20 не бойкотировать саммит организации, если в нем решит принять участие российский диктатор Владимир Путин
Об этом сообщает DW .
По ее мнению, если Путин решит принять участие в саммите G20 в ноябре этого года, это не должно стать поводом к бойкоту мероприятия.
"Мы должны очень тщательно подумать о том, не парализуем ли мы всю G20, поэтому я не поддерживаю это. На мой взгляд, G20 слишком важна, в том числе для развивающихся стран, чтобы мы позволили Путину снова разрушить этот орган. Следующий саммит. наоборот, необходимо использовать, чтобы сказать Путину в лицо все, что мы думаем о нем и его действиях.
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