Об этом сообщает DW .

По ее мнению, если Путин решит принять участие в саммите G20 в ноябре этого года, это не должно стать поводом к бойкоту мероприятия.

"Мы должны очень тщательно подумать о том, не парализуем ли мы всю G20, поэтому я не поддерживаю это. На мой взгляд, G20 слишком важна, в том числе для развивающихся стран, чтобы мы позволили Путину снова разрушить этот орган. Следующий саммит. наоборот, необходимо использовать, чтобы сказать Путину в лицо все, что мы думаем о нем и его действиях.

Встреча лидеров "Большой двадцатки" состоится 15-16 ноября 2022 года на Бали.

6 апреля стало известно, что Соединенные Штаты будут бойкотировать заседания стран Большой двадцатки, если на них будут приглашены представители России.

27 апреля президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в саммите "Большой двадцатки", который состоится в ноябре 2022 года в Индонезии.

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