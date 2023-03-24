Об этом фон дер Ляен написала в Twitter.

"Депортация детей является военным преступлением. В партнерстве с украинцами и премьер-министром (Польши – ред.) Моравецким запустили инициативу, направленную на репатриацию украинских детей, похищенных Россией", – написала фон дер Ляен.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и российской чиновницы Марии Алексеевны Львовой-Беловой по делу о депортации детей с временно оккупированных Россией территорий Украины.

СБУ сообщила о расследовании более 16 тыс. случаев депортации Россией украинских детей.