Фон дер Ляен объявила об инициативе по возвращению похищенных Россией украинских детей
Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила о запуске совместной с Украиной и Польшей инициативы по возвращению похищенных Россией украинских детей
Об этом фон дер Ляен написала в Twitter.
"Депортация детей является военным преступлением. В партнерстве с украинцами и премьер-министром (Польши – ред.) Моравецким запустили инициативу, направленную на репатриацию украинских детей, похищенных Россией", – написала фон дер Ляен.
17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и российской чиновницы Марии Алексеевны Львовой-Беловой по делу о депортации детей с временно оккупированных Россией территорий Украины.
СБУ сообщила о расследовании более 16 тыс. случаев депортации Россией украинских детей.
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