Фон дер Ляен: ЕС планирует принять десятый пакет санкций против РФ на €10 млрд до 24 февраля
Десятый пакет санкций ЕС против России будет стоить около 10 миллиардов евро и будет касаться технологий и обхода санкций
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на пресс-конференции по результатам саммита Украина-ЕС.
"Россия и российские общество и экономика уже платят тяжелую цену из-за санкций, которые мы на них наложили. Десятый пакет уже в пути. Намереваемся принять его до 24 февраля. Он примерно стоимостью 10 миллиардов евро. Это, опять же, значительный" пакет санкций", - заявила фон дер Ляен.
В частности, президент Еврокомиссии проинформировала, что ЕС планирует сконцентрироваться на технологиях, которые могут быть использованы российской военной машиной. В то же время по ее словам, Брюссель смотрит подробнее в составляющие, которые были найдены, например в беспилотниках, для того, чтобы убедиться, чтобы у РФ не было доступа к этим технологиям или отслеживаемой поставке Ирану.
Кроме того, добавляется, что другой составляющей, на которой фокусируется Еврокомиссия - обход санкций. Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что у десятого пакета будут определенные предложения, чтобы противодействовать любым обходам санкций.
- 3 февраля Владимир Зеленский заявил, что впервые в совместном заявлении саммита Украина-ЕС зафиксированы намерения Киева начать переговоры о вступлении и сделать это как можно быстрее.
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