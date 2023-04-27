"Фокусируемся на сфере киберзащиты": Минцифры Украины и Японии подписали меморандум о сотрудничестве
Минцифры Украины подписали меморандум с министерством цифровизации Японии, начав диджитал-сотрудничество, в частности в сфере киберзащиты, ІТ и цифровых решений
Об этом сообщил глава министерства Михаил Федоров.
"Сфокусируемся на сфере киберзащиты. Чтобы максимально защитить украинские объекты критической инфраструктуры. У Японии опыт и экспертиза качественного противодействия кибератакам. Также договорились обмениваться лучшими IT-практиками и цифровыми решениями", - отметил Федоров.
Со своей стороны, Украина будет делиться опытом быстрого запуска онлайн-услуг и подходом mobile first. Япония только в начале этого пути. Полтора года назад японцы учредили Министерство цифровизации.
"Уверен, наше сотрудничество и обмен опытом помогут Украине и Японии построить мощные цифровые государства. Благодарю Министра цифровизации Таро Коне за онлайн-встречу. Впереди много совместной работы", - добавил министр.
- Напомним, в течение 2023 года Япония планирует предоставить Украине $3,5 млрд прямой бюджетной поддержки, которая пойдет, в частности, на социальные и гуманитарные расходы.
- В середине апреля Япония выделила Украине грант в $400 млн: средства пойдут на восстановление инфраструктуры.
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