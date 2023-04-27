Об этом сообщил глава министерства Михаил Федоров.

"Сфокусируемся на сфере киберзащиты. Чтобы максимально защитить украинские объекты критической инфраструктуры. У Японии опыт и экспертиза качественного противодействия кибератакам. Также договорились обмениваться лучшими IT-практиками и цифровыми решениями", - отметил Федоров.

Со своей стороны, Украина будет делиться опытом быстрого запуска онлайн-услуг и подходом mobile first. Япония только в начале этого пути. Полтора года назад японцы учредили Министерство цифровизации.

"Уверен, наше сотрудничество и обмен опытом помогут Украине и Японии построить мощные цифровые государства. Благодарю Министра цифровизации Таро Коне за онлайн-встречу. Впереди много совместной работы", - добавил министр.