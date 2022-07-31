Фокус переговоров Эрдогана и Путина в Сочи будет на реализации "зернового соглашения",- дипломат Мэтью Брайза

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Мэтью Брайза прокомментировал встречу, которая состоялась недавно в Тегеране между президентами Раиси, Эрдоганом и Путиным.



"Насколько я понимаю, внимание на этой встрече главным образом было сосредоточено на том, что Турция хочет провести еще одну военную операцию в Северной Сирии, чтобы очистить территорию от террористов. Также создать там «зону безопасности», куда смогли бы вернуться сирийские беженцы, которых в Турции сейчас проживает около 3,7 млн. Путин и Раиси не в восторге от такой идеи, поэтому следует ожидать очередных дискуссий по проведению Турцией военной операции в Сирии", - отметил дипломат.



Брайза предполагает, что фокус переговоров с президентом Путиным в Сочи будет сосредоточен на реализации соглашения по экспорту украинского зерна, которое Россия уже подписала.



"Турция играет сейчас ключевую роль, в частности через Совместный координационный центр, который заработал в Стамбуле. К сожалению, Россия продолжает свои кровавые игры обстреливая Одесские порты, намекая, что она выше всех договоренностей. На днях министр иностранных дел Лавров вдруг заявил, что Россия также имеет право на сопровождение украинских зерновых судов акваторией Черного моря. Россия играет с огнем, и неизвестно, собирается ли она вообще соблюдать подписанное соглашение. Президент Эрдоган, мягко говоря, недоволен и хочет прояснить ситуацию в Сочи", - пояснил Мэтью Брайза.

22 июля в Стамбуле подписали соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

Также в Минэкономики заверили , что доходы от открытия "зернового коридора" будут приносить Украине $1 миллиард ежемесячно.

24 июля в Мининфраструктуры рассказали , что отправку грузов будут осуществлять из трех украинских портов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит в августе российский город Сочи, чтобы встретиться там с российским лидером Владимиром Путиным