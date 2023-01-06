Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .

"Извлечение из ЕГР подтверждает, что вы имели или есть бизнес, а также содержит информацию о деятельности компании. Он необходим во многих жизненных ситуациях предпринимателей. Например, при подписании договоров или для получения услуг в банках", - разъясняют в пресс-службе.

Ранее этот подъемник получали офлайн у нотариусов или Центрах предоставления административных услуг. Для начала уплатить админсбор и ждать сутки, а на портале "Дия" физические лица-предприниматели получат документ мгновенно за 100 грн. вместо 130 грн.

Получить выписку из ЕГР без долгих ожиданий и с меньшим админсбором.

Услугу разработала Минцифра совместно с Министерством юстиции Украины при поддержке Программы EGAP, внедренной Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарии.

7 декабря 2022 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил , что скоро на постоянной основе будут действовать именно электронные водительские права, пластиковые будут делать по желанию.

В одной из провинций Канады, Манитоба, в украинском приложении Действие можно получить местное водительское удостоверение. Продолжаются переговоры еще в 14 странах.

В приложении Действие будет показывать сертификаты COVID о четвертой дозе вакцины.

29 декабря 2022 года в "Дии" стартовало бета-тестирование двух новых услуг: замены водительского удостоверения, а также получение выписки о несудимости.

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