ФЛПам разрешили получать выписки из Единого государственного реестра в Дии
На портале "Дия" теперь физические лица-предприниматели могут получить выписку из Единого государственного реестра
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .
"Извлечение из ЕГР подтверждает, что вы имели или есть бизнес, а также содержит информацию о деятельности компании. Он необходим во многих жизненных ситуациях предпринимателей. Например, при подписании договоров или для получения услуг в банках", - разъясняют в пресс-службе.
Ранее этот подъемник получали офлайн у нотариусов или Центрах предоставления административных услуг. Для начала уплатить админсбор и ждать сутки, а на портале "Дия" физические лица-предприниматели получат документ мгновенно за 100 грн. вместо 130 грн.
Получить выписку из ЕГР без долгих ожиданий и с меньшим админсбором.
Услугу разработала Минцифра совместно с Министерством юстиции Украины при поддержке Программы EGAP, внедренной Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарии.
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