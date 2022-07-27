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Главная война с Россией Флот РФ из 11 единиц маневрирует в Черном море, - ОК "Юг"

Флот РФ из 11 единиц маневрирует в Черном море, - ОК "Юг"

27 июля, 2022 среда
03:18
война с Россией

В безопасных для себя районах Черного моря маневрирует российский флот в количестве 11 единиц

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Корабельная группировка флота РФ из 11 единиц маневрирует вдоль крымского побережья. В то же время наготове находятся 2 ракетных и 1 большой десантный корабль.

Угроза ракетных ударов по территории Украины остается актуальной. Высадка морского десанта также – не исключена.

"После шторма море может быть щедрым на взрывоопасные сюрпризы. Не пренебрегайте предупреждением о воздушных тревогах, соблюдайте алгоритм действий в интересах собственной безопасности. Будьте бдительны и вдумчивы в получении и распространении информации, не доверяйте фейковым сообщениям, подозрительным предметам и лицам", - говорится в отчете.

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