Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Корабельная группировка флота РФ из 11 единиц маневрирует вдоль крымского побережья. В то же время наготове находятся 2 ракетных и 1 большой десантный корабль.

Угроза ракетных ударов по территории Украины остается актуальной. Высадка морского десанта также – не исключена.

"После шторма море может быть щедрым на взрывоопасные сюрпризы. Не пренебрегайте предупреждением о воздушных тревогах, соблюдайте алгоритм действий в интересах собственной безопасности. Будьте бдительны и вдумчивы в получении и распространении информации, не доверяйте фейковым сообщениям, подозрительным предметам и лицам", - говорится в отчете.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb