Флот РФ из 11 единиц маневрирует в Черном море, - ОК "Юг"
В безопасных для себя районах Черного моря маневрирует российский флот в количестве 11 единиц
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Корабельная группировка флота РФ из 11 единиц маневрирует вдоль крымского побережья. В то же время наготове находятся 2 ракетных и 1 большой десантный корабль.
Угроза ракетных ударов по территории Украины остается актуальной. Высадка морского десанта также – не исключена.
"После шторма море может быть щедрым на взрывоопасные сюрпризы. Не пренебрегайте предупреждением о воздушных тревогах, соблюдайте алгоритм действий в интересах собственной безопасности. Будьте бдительны и вдумчивы в получении и распространении информации, не доверяйте фейковым сообщениям, подозрительным предметам и лицам", - говорится в отчете.
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