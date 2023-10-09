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Флигель на Рейтарской: памятник культуры или просто сооружение?

9 октября, 2023 понедельник
18:18
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Что происходит на улице Рейтарской в Киеве и почему активисты воюют с застройщиком

Рейтарская улица, историческое место столицы. Здесь много памятников культуры. Некоторые из них, к сожалению, в заброшенном состоянии или потеряли свой первоначальный вид - из-за небрежной реконструкции или реставрации. Яркий пример – столетнее здание по улице Рейтарской, 37. Сейчас оно окрашено в розовый цвет, стоят металлопластиковые окна – никакого намека на подлинность. Возродить первоначальный вид культурного памятника и привести в порядок территорию взялась девелоперская компания "НЕСТ", - рассказывает СЕО компании Эмиль Соловьев:

"Одна из основных миссий – это сохранение и восстановление объектов культурного наследия, которые непосредственно расположены в исторической среде города Киева".

Флігель на Рейтарській

В 2021 году компания приобрела у австрийской страховой компании "Уника" проект, предусмотренный по улице Рейтарская 37, 37-А и 37-Б, - продолжает руководитель компании:

"Они ("Уника", - ред.) в свое время разрабатывали этот проект, получили все необходимые документы, включая окончательное разрешение на выполнение строительных работ, соответствующее разрешение Минкультуры. Проект был согласован Министерством культуры, разрешение на выполнение земельных работ было получено уже свежее, потому что оно возобновляется, в том числе в 2023 году было возобновлено и действовало до конца этого года".

После соглашения НЕСТ привлекла шведское архитектурное бюро, усовершенствовавшее существующий проект. Он предполагает реставрацию главного фасада здания – достопримечательности на Рейтарской, 37, внутри которой сделают современный бизнес-центр. По проекту также - снос флигеля, который находится внутри двора по Рейтарской 37-А и строительство на его месте зимнего сада, паркинга и общественного пространства, говорит Эмиль Соловьев:

"Историческое здание мы точно не сносим, мы даже его не реконструируем, а реставрируем. А ту пристройку, которую начали до нас разбирать, которая не является исторической, мы разбираем и на пустой территории строим новый архитектурный проект. Объединяем их стеклянным фонарем для того, чтобы еще больше защитить тот исторический фасад, который внутри двора, делаем зимний сад и благоустройство территории.

Флігель на Рейтарській

Но когда на площадке начались работы по сносу фелигеля, который по документам, полученным от Министерства культуры в 2011-м году, не является памятником архитектуры, активисты начали блокировать работу техники, вызывать полицию, писать заявления, - рассказывает адвокат Никита Клименко:

"Активисты говорят, что дворовой флигель, который находится рядом с памятником архитектуры, якобы также является памятником архитектуры, но их упреки не соответствуют действительности".

Флігель на Рейтарській

Защитники же отмечают: флигель внутри двора также должен иметь статус "исторического памятника", поскольку это единое сооружение, говорит активист и соучредитель памятникоохранного хаба "Цегла" Дмитрий Перов:

"Этот дом Киевского уездного земства 1913-го года. Он Г-образный, он цельный, и те работы, которые проводились по демонтажу с левого крыла здания-памятника самовольные, они противоправны".

Адвокат компании между тем объясняет: флигель, который защищают активисты, не имеет исторической ценности: "У нас есть справка, которая отмечает, что это здание никакой ценности не несло. Это было просто здание, в нем жила прислуга".

Не видит памятника во флигеле и историк Михаил Кальницкий. По его словам, это были два разных дома с разным целевым назначением. Сам флигель служил помещением, где жила прислуга, он стоял во дворе и не имел особых архитектурных форм:

"Есть определенные исторические документы, которые показывают, что это были два разных здания. Достаточно вспомнить очень известный всем городской план 1920-х годов. На этом плане полностью показана застройка усадьбы участка по улице Рейтарская, 37. И там видно, что есть объем по улице разграничительная черта и за ней двор. Оно было показано, как два отдельных здания".

Флігель на Рейтарській

Историк говорит: существует риск, что от разборок вокруг флигеля может пострадать главный, уже признанный памятник культуры:

"Получается так, что действующее здание, абсолютно заслуживающее сохранения, просто станет заложником взаимных амбиций тех, кто требует не трогать, и тех, кто хочет строить".

В девелоперской компании "НЕСТ", между тем, утверждают, что это прямой вред городу.

"Конечным результатом таких действий может быть недострой, оставлен тот объект культурного наследия с дырявой крышей. Остаются остатки здания, которое каким-то чудом может быть признано памятником, каковым он не был, и станет памятником, когда разобран более чем наполовину", – говорит Эмиль Соловьев.

Между тем, 29 сентября Министерство культуры подписало приказ, которым придало флигелю статус памятника местного значения.

Флігель на Рейтарській

Начальник отдела градостроительной документации Министерства культуры и информационной политики Украины Василий Петрик рассказывает, как было принято новое решение:

"В процессе рассмотрения документов мы пригласили экспертов, рассмотревших эти документы и обнаруживших эти несовпадения, которые, собственно, показаны, что был нарушен в то время порядок и законодательство по охране культурного наследия при выведении этой неотъемлемой части памятника из реестра памятников. При рассмотрении этих документов наша экспертная комиссия обратила на это внимание и приняла решение исправить эту ошибку".

Между тем архитектор Анатолий Фролов отмечает: такие ошибки в министерстве не редкость:

"Министерство культуры должно отвечать за такие вещи. Это не первый случай, когда Минкульт меняет свои решения: оно предоставляет, а потом забирает. Там сидят разные люди? Нет. Если посмотреть, некоторые из экспертов по 10, по 15 лет сидят, они же принимали те решения, они сейчас их упраздняют".

Как результат - целостное здание, которое в 2011 году не имело статуса достопримечательности, сейчас полуразобрано и наконец его получило. Общественные активисты считают: если бы не махинации чиновников, этой проблемы сейчас бы не было.

"Надо спрашивать тех чиновников, которые работали в министерстве в 2011 году. Сейчас, как я понимаю, там уже другие люди работают. Я думаю, что это результат какой-то махинации относительно того, что дом, который является достопримечательностью, он был в перечне только что обнаруженных памятников по городу Киеву. Фактически здание в один период было построено, его часть признают, а часть не признают. Судя по всему, там были какие-то махинации со стороны чиновников. У нас есть надежда, что этот дом восстановят" , – утверждает соучредитель памятникоохранного хаба "Цегла" Дмитрий Перов.

На вероятные махинации указывают и в самой девелоперской компании НЕСТ.

"Если вывод положительный, то уж чтобы его никто не откатывал, не отматывал назад. Потому что нужно защищать интересы бизнеса в том числе. Что же это будет за бизнес, когда люди вкладывают средства, люди получили все документы, а затем на середине процесса, когда деньги вложены, им говорят: та не, а давайте поменяем. Те, кто занимается политикой, может, полагают, что они занимаются политикой, должны были очень хорошо изучать, что такое политика. Так не может работать политика - политика базируется на экономике".

Поэтому в ожидании восстановления этот исторический комплекс рискует и дальше годами стоять без реновации и разрушаться. Потому что выданные разрешения и подписанные приказы через 10 лет чиновники могут пересмотреть и признать недействительными.

Между тем в девелоперской компании "НЕСТ" уже заявили, что собираются подать в суд на Министерство культуры и информационной политики, а также австрийскую страховую компанию "Уника". Там убеждены, что смогут вернуть вложенные средства, а вот государство, наоборот, может понести убытки. В то время как те, кто был причастен к махинациям и сфальсифицировал выводы о культурном наследии, будет привлечен к уголовной ответственности.

Автор - Дарья Козаченко

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