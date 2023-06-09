Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Флеш-кадр из-под ракетного обстрела
OPINION

Флеш-кадр из-под ракетного обстрела

9 июня, 2023 пятница
18:00
Мнение Константин Москалец

В целом говоря, жизнь прожита, поле перейдено; плюс-минус несколько шагов или там лет уже ничего в корне не изменят

Что-то удалось сделать – это подтверждает хотя бы и тот, собственными глазами увиденный вчера факт, что молодежь с гитарой поет на Крещатике одну из моих песен, а толпа самозабвенно подпевает; что-то не удалось, но это о себе может сказать каждый, кто дожил до моих лет. Так что если сейчас от нашей маршрутки останется только воронка и груда обгоревшего железа, небольшая потеря, потому что в общем, вспоминая строчку Василя Стуса, жизнь тебе удалась.

Именно так я размышлял, выезжая из атакуемого баллистическими ракетами Киева в последние дни военного нашего мая. Наверное, что-то подобное думал и водитель, с виду мой ровесник, невозмутимо проезжая Дарницкую площадь, где непрерывно гремели оглушительные взрывы от слаженной работы ПВО и, обгоняя нас, мчались кареты скорой помощи. В обычно полупустом подземном переходе железнодорожного вокзала толпились озабоченные и испуганные люди. "Нет, мы еще живы, доченька, не переживай ты так", – успокаивала молодая женщина, судорожно прижимая к уху смартфон, а по ее лицу, размывая тушь и помаду, одна за другой катились крупные слезы. "Что это? Что это так страшно гремит над головой?" – паниковала другая в переполненном подземном кафе, неспособная сдержать нервную дрожь руки со стаканом воды. "Это пошла электричка, это еще не ракеты", – отвечала юная барменша, невозмутимо готовя мое "эспрессо". И ее юная невозмутимость напоминала невозмутимость пожилого водителя, имела ту же стоическую природу, присущую украинскому характеру, когда надо отстраниться от событий, на которые нет влияния, и продолжать делать свое: гнать маршрутку, чтобы успеть по расписанию, готовить кофе, соединять города поездами и тому подобное. Пожалуй, еще и благодаря этому невозмутимому украинскому стоицизму мне удалось целым и невредимым покинуть в тот день такую милую, такую опасную теперь столицу.

"Это пошла электричка, это еще не ракеты", – отвечала юная барменша, невозмутимо готовя мое "эспрессо". И ее юная невозмутимость напоминала невозмутимость пожилого водителя, имела ту же стоическую природу, присущую украинскому характеру, когда надо отстраниться от событий, на которые нет влияния, и продолжать делать свое

Но до сих пор перед глазами стоит еще одна сцена, промелькнувшая за окном маршрутки. Под жуткий вой сирен воздушной тревоги по улице бежали школьники. Бежали, очевидно, в бомбоубежище, их единственное спасение в эту минуту. Они бежали значительно быстрее, чем бегают на уроках физкультуры или во время игры в квача. Бежали каждый сам по себе, не обращая внимания на других, но двое, мальчик и девочка, бежали, держась за руки. Я вспомнил, что именно так в детстве мы с моей младшей сестричкой спасались от грозы. Она безумно боялась грома, от гулких взрывов в небе у нее отнимались ноги. Я устал тащить ее за собой, схватил на руки и побежал к самому безопасному месту на свете, к нашему родительскому дому.

Читайте также: Читать Луну

Может быть, это тоже брат и сестра.

То, что летело в небе над нами, было в сто раз опаснее любой грозы на свете. В небе летела настоящая смерть, много смерти, посланной на головы украинских ребятишек твердой рукой обезумевших московских убийц. Как они задыхались от бега, эти маленькие киевские школьники, как выскакивали из груди крошечные сердечки, напуганные жуткой возможностью не добежать до убежища, никогда больше не увидеть маму, папу, дедушку, оставшись кровавым пятном на асфальте, которое быстро смоют дожди. Никогда не увидеть будущего, в котором каждый из них, буквально каждая и каждый, должен был сказать свое слово, сочинить свою песню, научиться готовить кофе и пражский торт, наконец, родить собственных детей, научить их добру, любви, красоте и верности. И любви к Родине, конечно.

Несколько человек погибли от российских ракет перед дверью запертого на ключ укрытия. Среди них был и ребенок. Я смотрел на фото оцепеневшего от горя дедушки, сидевшего над изуродованным крошечным тельцем, покрытым брезентом, и понимал, что у меня закончились слова. И стоицизм тоже закончился

Читайте также: Поэт и война

Этот флеш-кадр догнал меня через четыре дня, а точнее, бессонные ночи, потому что российские садисты устроили киевлянам непрерывные ночные обстрелы, чтобы истощить и без того переутомленных людей. Итак, в ночь на первое июня, Международный день защиты детей, несколько человек погибли от российских ракет перед дверью запертого на ключ укрытия. Среди них был и ребенок. Я смотрел на фото оцепеневшего от горя дедушки, сидевшего над изуродованным крошечным тельцем, покрытым брезентом, и понимал, что у меня закончились слова. И стоицизм тоже закончился. В стране который год безумеая война, причем война, направленная на сознательное, хладнокровное уничтожение нашего народа, испуганные сиренами люди выскакивают из теплых постелей, хватая сонных детей, зная, что теперь сиренами нельзя пренебрегать, как это случалось в первые месяцы ракетных обстрелов. Они прибегают к бомбоубежищам – и гибнут, потому что дверь заперта. Или эти укрытия вообще не обустроены для защиты. Это теперь, после трагедии, вся киевская чиновничья верхушка мечется, как ошпаренная, по бомбоубежищам города, проверяя их состояние, и бодро, как в советские времена, отчитывается по всем на свете фейсбукам и телеграмам, что все в порядке, все отремонтировано и открыто. Но где вы были раньше?

Потому что дедушка сидит и сидит. А те дети бегут и бегут. Водитель поворачивает ко мне голову и отрицательно качает головой. Это значит: "Так долго не может продолжаться".

Специально для Еспресо

Об авторе. Константин Москалец, писатель

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Украина
Россия
Война с Россией
Читайте также:
легіон "Свобода Росії"
7 июня, 2023 среда
Легион "Свобода России" обнародовал позицию в отношении Крыма и обратился к жителям полуострова
9 июня, 2023 пятница
Кислица: Подрыв Каховской ГЭС расследовать в условиях оккупации невозможно
9 июня, 2023 пятница
"Есть результат": Зеленский заявил об успехах на фронте
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.81
    Покупка 36.81
    Продажа 37.36
  • EUR
    Покупка 39.73
    Продажа 40.52
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
9 июня
18:28
Офис генпрокурора
Пытали заключенных и требовали деньги за прекращение пыток: арестованы экс-руководители бердянской колонии
18:19
Несмотря на обстрелы: Порошенко с командой привез в Херсон более ста тонн помощи – воду, продовольствие, лодки, генераторы, насосы и корм для животных
18:18
Хорват Йовичевич подтвердил, что больше не тренирует "Шахтер", - СМИ
18:07
Американские спутники зафиксировали взрыв перед разрушением Каховской ГЭС, - NYT
18:06
Во Львове прошел Всеукраинский лесопромышленный форум
18:02
Партнерский материал
Город, воспользовавшийся своим шансом дважды: как отстраивали Дрезден после Второй мировой войны
17:59
Пентагон
Боеприпасы для Patriot, HAWK и артиллерии: США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,1 млрд
17:54
На Харьковщине после российского обстрела произошли вредные выбросы в воздух
17:49
Бельгия утвердила 14-й пакет военной помощи Украине. ВСУ получат боеприпасы на 32,4 млн евро
17:40
СБУ арестовала активы российского депутата Зотова более чем на 180 млн грн
17:24
Обновлено
Подрыв Каховской ГЭС: ситуация с водоснабжением на Днепропетровщине по состоянию на 9 июня
17:18
ГСЧС назвала страны, которые отреагировали на подрыв Каховской ГЭС и отправили Украине помощь
17:12
Анонс
"Манчестер Сити" – "Интер": онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
17:10
Оккупанты требуют деньги с волонтеров, которые пытаются эвакуировать жителей левобережной Херсонщины
17:05
ООН
В ООН заявили, что называть подрыв Каховской ГЭС военным преступлением РФ – преждевременно
17:00
Анонс
Эвакуация с оккупированного левобережья и экологическая катастрофа на Юге. "Война и волонтеры" в 17:00
16:43
Обновлено
Россияне обстреливают Херсон
16:41
"Всегда так бывает весной": коллаборант Сальдо делает вид, что затопление Херсонщины - фейк
16:32
Обновлено
Венгрия подтвердила, что РПЦ передала ей 11 украинских военнопленных. В Киеве об этом ничего не знают
16:24
Эксклюзив
Режим Лукашенко готовил наземное вторжение в Украину, но не удалось уговорить армию, - член кабинета Тихановской
16:22
В Киевской области объявили желтый уровень опасности. Возможны грозы
16:06
OPINION
Международные резервы Украины растут
16:03
На Киевщине запретили все развлекательные мероприятия после 21:00
15:59
Эксклюзив
В Олешках уровень воды постепенно снижается, - городской голова Рищук
15:27
В Киево-Печерской лавре впервые помолятся за упокой Ивана Мазепы, которого русская имперская церковь подвергла анафеме
15:23
Фестиваль документального кино Docudays UA-2023 объявил победителей
15:12
Россияне стали активнее мародерить перед подрывом Каховской ГЭС, - ЦНС
15:08
F-16
Украина получит истребители F-16 через 2-3 месяца – экс-командующий сухопутными войсками Польши
15:07
Путин рассказал Лукашенко, когда РФ перебросит в Беларусь свое ядерное оружие
14:51
В РДК заявили о гибели Даниила Мазника, руководившего штурмом Новой Таволжанки
14:51
Обновлено
Нидерландский суд окончательно постановил вернуть "скифское золото" Украине. В Офисе президента отреагировали
14:42
Гончаренко, Бужанский, Дубинский: движение ЧЕСТНО опубликовало рейтинг самых популярных телеграмм-каналов нардепов
14:35
Россияне обстреляли больницу в Гуляйполе в Запорожье: погибли два человека
14:28
Синоптик Наталья Диденко предупредила о сильных ливнях в Херсонской и Николаевской областях, которые страдают от затопления
14:27
Ночной вражеский обстрел повредил объекты газовой инфраструктуры в двух областях Украины
14:06
Эксклюзив
Предстоящие шаги РФ по ЗАЭС будут зависеть от реакции Запада на подрыв Каховской ГЭС, - эксперт по вопросам безопасности Гончар
14:04
OPINION
Удар по Залужному. Зачем в США вернулись к теме "Северных потоков"?
13:47
Швеция позволит разместить войска НАТО на своей территории до официального вступления в Альянс
13:36
Рассматривают возможность отступления вглубь полуострова: в Минобороны объяснили, для чего РФ на подступах к Крыму "зубы дракона"
13:30
Подрыв Каховской ГЭС: в МВД сообщили о гибели по меньшей мере 5 человек, 13 считают пропавшими без вести
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV