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Флагу РФ нет места на Олимпиаде в Париже, - Макрон

7 сентября, 2023 четверг
05:14
Спорт

Российскому флагу нет места на Олимпийских играх в Париже, пока Россия совершает военные преступления в Украине

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французской спортивной газете L'Équipe, передает BBC.

"Очевидно, что на Играх в Париже не может быть российского флага, я думаю, что по этому поводу есть консенсус, – сказал Макрон. – России как стране нет места на Олимпиаде в то время, когда она совершает военные преступления и депортирует детей".

Весной Международный олимпийский комитет рекомендовал разрешить спортсменам из России и Белоруссии выступать на международных соревнованиях по нейтральному статусу в индивидуальных дисциплинах.

"Настоящий вопрос, который предстоит решить олимпийскому миру, - какое место отвести российским спортсменам, которые иногда готовились к соревнованиям всю жизнь, но могут стать жертвами этого режима", - сказал Макрон в интервью L'Équipe.

По его словам, важно различать спортсменов, фактически являющихся соучастниками действий российской власти, и теми, кто стал жертвой режима. В этом смысле МОК должен принять справедливое и понятное украинцам решение.

"Это тот баланс, который мы должны обеспечить", – добавил французский президент.

Отметим, что летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Что известно об участии россиян и белорусов в Олимпиаде

27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.

29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.

В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее клеветой.

Президент МОК Томас Бах заявил , что отстранение россиян и белорусов от международных соревнований является нарушением прав человека.

30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Белоруссии.

22 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала МОК не допускать спортсменов из Беларуси и РФ к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже в 2024 году даже под нейтральным флагом.

26 июля национальные олимпийские комитеты РФ и Белоруссии не получили от МОК приглашения к участию в летних Олимпийских играх-2024 в Париже.

27 июля Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ , позволивший украинским спортсменам возобновить участие в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы в нейтральном статусе, а не под своими флагами.

14 августа министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что Украина выступит на Олимпиаде-2024 , даже при участии в Играх россиян и белорусов в нейтральном статусе.

5 сентября президент МОК Томас Бах заявил , что россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпиаде-2024, если не поддерживают агрессию РФ против Украины.

санкции против России
Олімпіада-2024
Эмманюэль Макрон
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