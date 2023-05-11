Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Мариковский.

"В руках Генерала Кирилла Буданова именно этот флаг, за кражу которого россиянин отгреб по мордяке. Теперь подпись Буданова придаст символизм и дополнительную значимость нашему Украинскому символу", - написал он в facebook и разместил фотографию с Будановым.

Мариковский добавил, что флаг передадут на благотворительность, пока предварительно согласовывают условия с United24.

Предыстория

4 мая на саммите Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Турции возник конфликт между делегациями Украины и РФ. Во время выступления депутат госдумы от "Единой России" Ольга Тимофеева повесила на пиджак "георгиевскую ленту". Украинские депутаты попытались развернуть национальные флаги за ее спиной, а члены российской делегации хотели предотвратить действия украинцев. Впоследствии в кулуарах мероприятия возникла потасовка с участием украинского депутата Александра Мариковского из-за украинского флага. нардепу пришлось "отвоевывать" флаг у представителя России, вырвавшего его из рук украинского парламентария.