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"Флаг, за кражу которого россиянин отгреб по мордяке": украинский флаг, отбитый на саммите ПАЧЭС, передадут на благотворительность

11 мая, 2023 четверг
12:20
Общество

Украинский флаг, из-за которого произошло столкновение между украинской и российской делегациями на саммите ПАЧЭС в Турции, подписал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов

Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Мариковский.

"В руках Генерала Кирилла Буданова именно этот флаг, за кражу которого россиянин отгреб по мордяке. Теперь подпись Буданова придаст символизм и дополнительную значимость нашему Украинскому символу", - написал он в facebook и разместил фотографию с Будановым.

Мариковский добавил, что флаг передадут на благотворительность, пока предварительно согласовывают условия с United24.

Предыстория

4 мая на саммите Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Турции возник конфликт между делегациями Украины и РФ. Во время выступления депутат госдумы от "Единой России" Ольга Тимофеева повесила на пиджак "георгиевскую ленту". Украинские депутаты попытались развернуть национальные флаги за ее спиной, а члены российской делегации хотели предотвратить действия украинцев. Впоследствии в кулуарах мероприятия возникла потасовка с участием украинского депутата Александра Мариковского из-за украинского флага. нардепу пришлось "отвоевывать" флаг у представителя России, вырвавшего его из рук украинского парламентария.

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