Флаг Украины отправят на Луну
Весной 2022 года на Луну доставят флаг Украины в рамках миссии британской компании Spacebit
Об этом сообщает Укроборонпром.
Компания "Меридиан" имени С.П. Королева, входящей в состав госконцерна, присоединилась к космической миссии на Луну, которую реализует Украина с британской компанией Spacebit.
Так, старт запланирован на весну 2022 года.
В рамках миссии на Луну будет доставлено оборудование для исследования почвы, изучение отобранных образцов, сбора информации о тепловых свойствах и магнитном поле спутника Земли.
Также на Луну доставят государственный флаг Украины. Его напечатают на 3D-принтере с украинской титана. При его изготовлении используют специальную технологию "зеленого" или безотходного производства.
Доставить украинский флаг и оборудования планируется к большому кратера Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а затем - в интересующую ученых темное пятно Oceanus Procellarum.
Лунная миссия является частью программы NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) - коммерческой программы обслуживания грузов на спутнике Земли.
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