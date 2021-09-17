Флаг Украины отправят на Луну

Об этом сообщает Укроборонпром.

Компания "Меридиан" имени С.П. Королева, входящей в состав госконцерна, присоединилась к космической миссии на Луну, которую реализует Украина с британской компанией Spacebit.

Так, старт запланирован на весну 2022 года.

В рамках миссии на Луну будет доставлено оборудование для исследования почвы, изучение отобранных образцов, сбора информации о тепловых свойствах и магнитном поле спутника Земли.

Также на Луну доставят государственный флаг Украины. Его напечатают на 3D-принтере с украинской титана. При его изготовлении используют специальную технологию "зеленого" или безотходного производства.

Доставить украинский флаг и оборудования планируется к большому кратера Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а затем - в интересующую ученых темное пятно Oceanus Procellarum.

Лунная миссия является частью программы NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) - коммерческой программы обслуживания грузов на спутнике Земли.

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