Степан Барна, боец 10-й горно-штурмовой бригады, депутат Тернопольского областного совета из фракции "Европейская Солидарность" передавал бегунам флаг Украины, чтобы они донесли в Европу и мир, что Украина – это европейское государство и заслуживает членства в НАТО.

"Очень важно донести до Европы и до мира, что Украина – это европейское государство, в котором при ценности демократии, свободы слова отдают жизнь украинские солдаты. Этот флаг – это флаг, стоящий на границе Европы и орды, которая сегодня называется Россией", – сказал Степан Барна.

"Именно поэтому желаю успехов и много здоровья бегунам пробежать это расстояние и одновременно надеюсь, что на саммите НАТО наша страна получит обновление политических отношений между Киевом и Альянсом. И мы будем вместе в единой Европе, в едином цивилизованном мире и в едином Североатлантическом. альянсе", – отмечает защитник Украины.

33 спортсмена из Латвии и Украины принимаю участие в Международном марафоне "Я поднимаю флаг за Украину в НАТО". Количество участников марафона – 33 – равно количеству членов Альянса, если Украина станет членом НАТО. Конечная точка марафона – Вильнюс, где 11 июля во время саммита НАТО проведут торжественную церемонию поднятия украинского флага.