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Флаг, покинувший Азовсталь с последним бойцом, передали в Музей истории Украины во Второй мировой войне

4 июня, 2022 суббота
16:26
война с Россией

Государственный флаг, спасенный украинскими защитниками из Азовстали, передан в Музей истории Украины во Второй мировой войне Теперь он является одним из главных экспонатов выставки "Украина – распятие"

Об этом информирует в телеграме Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Воздать честь символу непокорности пришли эвакуированные раненые защитники Мариуполя и жены Героев Азовстали.

"Для того чтобы хранилась память о поступках тех героев, которые отдали свою жизнь и здоровье за нашу Родину. И это действительно знаковое событие для нас всех", - высказался раненый защитник Мольфар, эвакуированный из Азовстали.

Жена Дениса Прокопенко, Катерина, выразила благодарность всем защитникам и подразделениям, которые до последнего защищали Мариуполь: "Сейчас наша задача - приложить максимум усилий, чтобы они как можно скорее вернулись домой. Чтобы в дальнейшем эти воины строили нашу страну. Защищали, развивали ее".

"Этот флаг является символом доблести и героизма всех, кто был на Азовстали. Это представители Вооруженных сил, Национальной гвардии, Нацполиции, полка "Азов", пограничников, простых людей, медиков, наших работников. Этот флаг должен стать символом возрождения. Когда пройдет определенный промежуток времени, было бы очень хорошо, чтобы этот флаг снова побывал в Мариуполе, когда тот будет освобожден. Поднят на том самом месте, где его снимали наши бойцы", - отметил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, доставивший флаг в музей .

Флаг стал одним из главных экспонатов выставки "Украина – распятие" в Музее истории Украины во Второй мировой войне.

  • Напомним, 16 мая вечером из Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку. Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азвостали тяжело раненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния. А первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой.
  • Во время брифинга 30 мая родственники военных, защищавшие Азовсталь, заявили, что требуют от России соблюдать правила Женевской конвенции по отношению к своим родным. А также призвали все организации, общество и блогеров говорить о героях Азовстали, чтобы вернуть их домой.

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Россия
Мариуполь
государственный флаг
Азовсталь
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