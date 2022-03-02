"Флаг над нами украинский": мэр Херсона рассказал о требованиях армии РФ к горожанам

Об этом сообщил городской голова Игорь Колыхаев на странице Facebooк.



Условия, выдвинутые русскими военными жителям Херсона.

В город можно выезжать только днем.

Комендантский час с 20.00 до 6.00 сохраняется строго.

Заезжают в город только машины с продовольствием, медикаментами и прочим.

Коммунальный транспорт снова выпустят, чтобы добирались на работу сотрудники хлебозавода, магазинов, аптек.

Пешеходы ходят по одному, максимум по два. Военных не провоцируют. По первому же требованию останавливаются. Не конфликтуют.

Автомобили, которым по условиям можно находиться в городе, ездят с минимальной скоростью, должны быть готовы в любой момент показать содержимое перевозок.

"Пока да. Флаг над нами украинский. И чтобы оно оставалось таким, эти требования придется придерживаться. Ничего другого, пока, предложить не могу", - написал Колихаев.Он добавил, что "не давал" российским военным обещаниям."Мне просто нечего обещать. Меня интересует только нормальная жизнь нашего города! Я просто попросил не стрелять в людей. У нас нет в городе ВСУ, только мирных жителей и людей, желающих здесь жить", - отметил мэр.