Флаг на Змеином еще не развевается. Его поднимут военные, - спикер ОК "Юг"
Глава пресс-центра Южного командования ВСУ капитан Наталья Гуменюк сообщила, что флаг Украины на острове пока не подняли, уточнив предыдущие новости
Об этом Наталья Гуменюк заявила в комментарии CNN.
"Флаг доставили на остров вертолетом. Он дождется прибытия войск, потом будет развеваться", — сказала Гуменюк CNN, отвечая на вопрос о ее словах ранее в понедельник.
Она также пояснила, что ее замечания по подъему флага следует "понимать метафорически".
"На остров никто не высаживался. Так кто его будет устанавливать, поднимать? — сказала она. — И никто не будет рисковать людьми ради фото для СМИ".
- Утром, 4 июля, в Медиацентре Украина – Укринформ начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что над Змеиным подняли украинский флаг.
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