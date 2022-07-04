Об этом Наталья Гуменюк заявила в комментарии CNN.

"Флаг доставили на остров вертолетом. Он дождется прибытия войск, потом будет развеваться", — сказала Гуменюк CNN, отвечая на вопрос о ее словах ранее в понедельник.

Она также пояснила, что ее замечания по подъему флага следует "понимать метафорически".

"На остров никто не высаживался. Так кто его будет устанавливать, поднимать? — сказала она. — И никто не будет рисковать людьми ради фото для СМИ".

Утром, 4 июля, в Медиацентре Украина – Укринформ начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что над Змеиным подняли украинский флаг.

Залужный показал, как ВСУ выгоняли оккупантов со Змеиного

Российские захватчики ночью, 30 июня, спешно эвакуировались с острова Змеиный.

Операция Вооруженных сил Украины против оккупационных войск на острове Змеиный продолжается. Украинские защитники поразили еще один вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь – С1".

27 июня Украина нанесла 10 точечных ударов по острову Змеиный и уничтожила еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс.

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