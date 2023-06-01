Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Глава СБУ Василий Малюк, а также представители Сил безопасности и обороны Украины подписали флаг, который будет продан на аукционе.

"Этот флаг стал одним из символов нашей борьбы с рашизмом на международной арене. Украинский нардеп Александр Мариковский в прямом смысле слова отразил его у россиян во время проходившей в Анкаре Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сообщества", - подчеркнули в СБУ.