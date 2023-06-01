Флаг, который украинский нардеп отбил у россиянина на саммите ПАЧЭС, будет продан на аукционе United24
Украинский флаг, который нардеп Александр Мариковский отбил у россиянина на саммите ПАЧЭС, продадут на аукционе United24, а средства направят на помощь ВСУ
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Глава СБУ Василий Малюк, а также представители Сил безопасности и обороны Украины подписали флаг, который будет продан на аукционе.
"Этот флаг стал одним из символов нашей борьбы с рашизмом на международной арене. Украинский нардеп Александр Мариковский в прямом смысле слова отразил его у россиян во время проходившей в Анкаре Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сообщества", - подчеркнули в СБУ.
- В начале мая россиянин на саммите ПАЧЭС в Турции забрал украинский флаг из рук нардепа Александра Мариковского. Политик набросился на представителя страны-агрессорки с кулаками и отобрал флаг.
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