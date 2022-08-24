Флаг 20х15 метров: ВСУ запустили флаг Украины из Авдеевки в направлении Песок

Об этом идет речь в сюжете Еспресо.

"Сине-желтый флаг 20х15 метров отправили в небо военные. Запускали на рассвете, ведь в это время

малейший ветер. В шарики поместили открытки для кафиров, как сдаться ВСУ", - говорится в сюжете.

Флаг из центра Авдеевки полетел в сторону Песков, где ведутся ожесточенные бои.

"Акция символическая, ведь захватчики каждый день пытаются прорвать оборону города, но бесполезно. Этот флаг еще одно напоминание для российских нацистов - Авдеевка несокрушимая, как и вся Украина", - сказала ведущая.

Военные запустили флаг, восклицая: "Слава Украине – Героям Слава".

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