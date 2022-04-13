ФК "Ворскла" и "Полтава" проведут виртуальный матч в поддержку ВСУ
Футбольные клубы "Ворскла" и "Полтава" проведут благотворительный виртуальный матч для поддержки ВСУ
Об этом сообщает официальный сайт " Ворсклы ".
Футбольные клубы-земляки "Ворскла" и "Полтава" решили устроить совместную благотворительную акцию – виртуальный матч, который состоится 17 апреля и начнется в 20:11.
Все средства продажи билетов будут направлены на нужды Вооруженных сил Украины. Стоимость одного билета составит 50 грн.
Билет на благотворительный матч можно приобрести по ссылке.
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