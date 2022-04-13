ФК "Ворскла" и "Полтава" проведут виртуальный матч в поддержку ВСУ

Об этом сообщает официальный сайт " Ворсклы ".



Футбольные клубы-земляки "Ворскла" и "Полтава" решили устроить совместную благотворительную акцию – виртуальный матч, который состоится 17 апреля и начнется в 20:11.



Все средства продажи билетов будут направлены на нужды Вооруженных сил Украины. Стоимость одного билета составит 50 грн.



Билет на благотворительный матч можно приобрести по ссылке.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb