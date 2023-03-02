Об этом представители команды сообщили во время официальной презентации, передает корреспондент Еспресо Запад с места события.

Всего в команду пришли 14 новых игроков и тренер вратарей. Всех их лично представили, новички получили футболки и памятные подарки от партнера команды - компании Parimatch.

Команду пополнили:

Украинский вратарь Александр Рыбка, известный по выступлениям в "Динамо" и "Шахтере". Он стал новым капитаном команды.

Еще один новый голкипер Валерий Юрчук, ранее выступавший за "Днепр-1".

Защитник Алексей Дитятьев уже играл под руководством действующего главного тренера "Львова" Олега Дулуба в "Карпатах". Затем выступал в Польше, где с "Краковией" выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Защитник Денис Кузык, воспитанник академии киевского "Динамо". Выступал за "Черноморец" и "Колос". Также в активе игрока – матчи за молодежные сборные Украины.

Украинский опорный полузащитник Ахмед Алибеков, воспитанник запорожского "Металлурга". Выступал за киевское "Динамо", с которым стал чемпионом Украины и обладателем Кубка (2020/21). Выступал за юношеские и молодежную сборные Украины.

Полузащитник Александр Беляев играл за "Днепр-1". Полуфиналист юношеского чемпионата Европы U-19 (в составе сборной Александра Петракова).

Нападающий Ярослав Богунов выступал за "Днепр" и "Металлист", а также клубы Беларуси и Германии. В 2019-2020 годах уже играл за ФК "Львов".

Украинский нападающий нигерийского происхождения Адеринсола Хабиб Эсеола, выступавший за несколько клубов Украины, затем за казахстанский "Кайрат", в составе которого становился чемпионом страны и выигрывал Кубок, а также был лучшим бомбардиром.

Хорватский полузащитник Ивиан Свржняк, воспитанник загребского "Динамо". Также имеет опыт выступлений за юношеские сборные Хорватии.

Четыре бразильца: центральный защитник Гильерме и воспитанник "Коринтиаса" Мурило, полузащитник Леонардо Антонио, выступавший в Бразилии за "АА Португеза", и защитник Игорь Габриэль, который первую половину сезона провел в аренде в минском "Динамо".

Левый защитник из Буркина-Фасо Оула Абасс Траоре. Он выигрывал чемпионат и Кубок на Родине. Также стал чемпионом Гвинеи. Траоре – игрок сборной Буркина-Фасо.

К команде тренеров присоединился известный специалист Николай Медин, известный выступлениями и тренерской работой в "Днепре". Он будет работать с вратарями.

"Костяк команды сформирован, его сформировали на сборах, где нам повезло со спаррингами. Мы играли с клубами из Турции, Дании и Молдовы. В первых поединках будет микс из "старых" игроков и новичков, которых мы подбирали очень тщательно", – сообщил главный тренер ФК "Львов" Олег Дулуб.

Он добавил, что сейчас в команде есть 23 игрока, из которых 14 новичков. А новые футболисты значительно сильнее, чем те, которые ушли.

"Нам удалось привлечь легионеров, потому что у нас хорошая атмосфера в команде, и об этом говорят даже те, кто уходит из коллектива. Также у нас хорошие агенты по всему миру, которые знают, что мы выполняем все условия и договоренности. А еще – авторитетный тренерский штаб, ставящий амбициозные задачи", - отметил гендиректор ФК "Львов" Вадим Левчук.

Он добавил, что сейчас основная задача команды - сохранение прописки в Премьер-лиге, а с лета уже будут ставить совсем другие задачи.

Команда будет играть на стадионе "Скиф", а в сложных погодных условиях - на Арене "Львов".

"В такое сложное для Украины время для нас особенно важно иметь рядом друзей и партнеров, разделяющих наши ценности. Как ответственный национальный бизнес Parimatch Ukraine продолжает поддерживать Украину и украинцев, помогая ВСУ и украинскому спорту. Уверены, что ФК «Львов» будет радовать нас своими победами на футбольном поле", - отметили в Parimatch Ukraine.

Во время встречи журналисты особое внимание уделили поступку Алексея Дитятьева, который во время сбора в Турции сорвал в гостинице российский флаг. Видео стало вирусным в соцсетях и сильно задело российских пропагандистов. Дитятьев рассказал, что он был не один, а с Богуновым и Эсеолой. Они все вместе признали, что это был правильный поступок, а руководство клуба разделяет их позицию. Ведь уже 9 лет идет война с Россией, и больше года Украина отражает широкомасштабное вторжение. Поэтому российскому флагу не место рядом с украинским – нигде!

Отметим, весенняя часть чемпионата стартовала 27 февраля игрой между "Александрией" и "Металлист 1925". ФК "Львов" начнет вторую часть сезона украинской Премьер-лиги в понедельник, 6 марта, домашним матчем против ФК "Минай".