Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт ФК "Львов" представил 14 новых игроков

ФК "Львов" представил 14 новых игроков

2 мартa, 2023 четверг
10:00
Спорт

В межсезонье львовяне значительно обновили состав, подписав опытных украинских игроков и пригласив в команду легионеров

Об этом представители команды сообщили во время официальной презентации, передает корреспондент Еспресо Запад с места события.

Всего в команду пришли 14 новых игроков и тренер вратарей. Всех их лично представили, новички получили футболки и памятные подарки от партнера команды - компании Parimatch.

Команду пополнили:

  • Украинский вратарь Александр Рыбка, известный по выступлениям в "Динамо" и "Шахтере". Он стал новым капитаном команды.

  • Еще один новый голкипер Валерий Юрчук, ранее выступавший за "Днепр-1".

  • Защитник Алексей Дитятьев уже играл под руководством действующего главного тренера "Львова" Олега Дулуба в "Карпатах". Затем выступал в Польше, где с "Краковией" выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

  • Защитник Денис Кузык, воспитанник академии киевского "Динамо". Выступал за "Черноморец" и "Колос". Также в активе игрока – матчи за молодежные сборные Украины.

  • Украинский опорный полузащитник Ахмед Алибеков, воспитанник запорожского "Металлурга". Выступал за киевское "Динамо", с которым стал чемпионом Украины и обладателем Кубка (2020/21). Выступал за юношеские и молодежную сборные Украины.

  • Полузащитник Александр Беляев играл за "Днепр-1". Полуфиналист юношеского чемпионата Европы U-19 (в составе сборной Александра Петракова).

  • Нападающий Ярослав Богунов выступал за "Днепр" и "Металлист", а также клубы Беларуси и Германии. В 2019-2020 годах уже играл за ФК "Львов".

  • Украинский нападающий нигерийского происхождения Адеринсола Хабиб Эсеола, выступавший за несколько клубов Украины, затем за казахстанский "Кайрат", в составе которого становился чемпионом страны и выигрывал Кубок, а также был лучшим бомбардиром.

  • Хорватский полузащитник Ивиан Свржняк, воспитанник загребского "Динамо". Также имеет опыт выступлений за юношеские сборные Хорватии.

  • Четыре бразильца: центральный защитник Гильерме и воспитанник "Коринтиаса" Мурило, полузащитник Леонардо Антонио, выступавший в Бразилии за "АА Португеза", и защитник Игорь Габриэль, который первую половину сезона провел в аренде в минском "Динамо".

  • Левый защитник из Буркина-Фасо Оула Абасс Траоре. Он выигрывал чемпионат и Кубок на Родине. Также стал чемпионом Гвинеи. Траоре – игрок сборной Буркина-Фасо.

К команде тренеров присоединился известный специалист Николай Медин, известный выступлениями и тренерской работой в "Днепре". Он будет работать с вратарями.

"Костяк команды сформирован, его сформировали на сборах, где нам повезло со спаррингами. Мы играли с клубами из Турции, Дании и Молдовы. В первых поединках будет микс из "старых" игроков и новичков, которых мы подбирали очень тщательно", – сообщил главный тренер ФК "Львов" Олег Дулуб.

Он добавил, что сейчас в команде есть 23 игрока, из которых 14 новичков. А новые футболисты значительно сильнее, чем те, которые ушли.

"Нам удалось привлечь легионеров, потому что у нас хорошая атмосфера в команде, и об этом говорят даже те, кто уходит из коллектива. Также у нас хорошие агенты по всему миру, которые знают, что мы выполняем все условия и договоренности. А еще – авторитетный тренерский штаб, ставящий амбициозные задачи", - отметил гендиректор ФК "Львов" Вадим Левчук.

Он добавил, что сейчас основная задача команды - сохранение прописки в Премьер-лиге, а с лета уже будут ставить совсем другие задачи.

Команда будет играть на стадионе "Скиф", а в сложных погодных условиях - на Арене "Львов".

"В такое сложное для Украины время для нас особенно важно иметь рядом друзей и партнеров, разделяющих наши ценности. Как ответственный национальный бизнес Parimatch Ukraine продолжает поддерживать Украину и украинцев, помогая ВСУ и украинскому спорту. Уверены, что ФК «Львов» будет радовать нас своими победами на футбольном поле", - отметили в Parimatch Ukraine.

Во время встречи журналисты особое внимание уделили поступку Алексея Дитятьева, который во время сбора в Турции сорвал в гостинице российский флаг. Видео стало вирусным в соцсетях и сильно задело российских пропагандистов. Дитятьев рассказал, что он был не один, а с Богуновым и Эсеолой. Они все вместе признали, что это был правильный поступок, а руководство клуба разделяет их позицию. Ведь уже 9 лет идет война с Россией, и больше года Украина отражает широкомасштабное вторжение. Поэтому российскому флагу не место рядом с украинским – нигде!

Отметим, весенняя часть чемпионата стартовала 27 февраля игрой между "Александрией" и "Металлист 1925". ФК "Львов" начнет вторую часть сезона украинской Премьер-лиги в понедельник, 6 марта, домашним матчем против ФК "Минай".

Читайте также:
1 мартa, 2023 среда
В ISW рассказали, какие задачи Кремля Лукашенко выполняет во время визита в Китай
27 февраля, 2023 понедельник
Запад неофициально выдвинул Зеленскому военный ультиматум, – Bild
27 февраля, 2023 понедельник
В Украине приостанавливает работу крупнейший в Европе завод тяжелого машиностроения
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.44
    Покупка 38.44
    Продажа 39.5
  • EUR
    Покупка 40.35
    Продажа 41.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
2 мартa
10:29
Эксклюзив
Бахмут - это черная дыра, где уничтожается враг, - Згурец
10:29
В результате вражеских обстрелов повреждены электросети на Полтавщине и Сумщине, – Укрэнерго
10:23
Взрывы в российском Ейске: обнародованы спутниковые снимки последствий пожара вблизи аэродрома
10:12
Укрзализныця возобновляет курсирование "Слобожанского экспресса" из Харькова в Конотоп
10:02
OPINION
Об Иво Бобуле и "Редане"
09:49
Бахмут
Британская разведка: потепление и бездорожье осложнят наступательные действия вблизи Бахмута
09:46
Число раненых детей от ударов РФ увеличилось до 929
09:44
Эксклюзив
Враг набрал темп, чтобы ускорить захват Бахмута, – заместитель командира Кудряшов
09:31
В прошлые сутки враг бил из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов по Харьковщине, также применил дроны
09:22
За сутки РФ 87 раз атаковала Херсонщину: повреждены дома, 11 человек ранены
09:13
На Донетчине за прошедшие сутки российские войска убили мирного жителя, пятеро ранены
09:06
В ГУР объяснили, зачем Россия создает напряжение в Молдове
09:00
Обновлено
Россияне ночью обстреляли Запорожье: разрушена многоэтажка, погибли 3 человека
08:53
Железнодорожная катастрофа в Греции произошла "из-за трагической человеческой ошибки": в стране продолжаются протесты
08:45
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Княжицкий: наше членство в ЕС под большим вопросом – военные ограничения не должны касаться свободы слова и верховенства права
08:33
Инфографика
Россия потеряла в Украине уже более 150 тыс. военных
08:15
Эксклюзив
Принимая Лукашенко, Китай делает пас Путину, - Огрызко
08:11
В ISW рассказали, зачем Лукашенко посетил Китай и почему результаты поездки выгодны Путину
08:02
OPINION
Будь я русским шпионом...
07:54
Ночью россияне атаковали Никопольщину: повреждены дома, линии электропередачи, водопровод и котельную детсада
07:51
В Финляндии заявили, что задержка с их приемом в НАТО вредит надежности Альянса
07:22
Джастин Трюдо
Оппозиция в Канаде требует расследования возможного вмешательства в выборы Китаем
07:17
Алексей Данилов
Взрывы в России: В СНБО заявили, что не знают, "кто это бесчинствует"
07:00
Генштаб: за сутки ВСУ отразили более 170 атак, а россияне на Белгородщине устанавливают противотанковые заграждения
06:57
Речан убежден, что РФ не вторгнется в Молдову, потому что не имеет ресурсов
06:35
На фото флаг ОАЭ
Запад хочет заставить ОАЭ остановить реэкспорт в РФ продукцию, которая может использоваться на войне
06:25
Госдеп США
В Госдепе США заверили, что приостановление РФ договора о стратегическом вооружении не ослабит поддержку Украины
05:48
Генпрокурор США назвал Пригожина военным преступником, а ЧВК Вагнера – террористической организацией
05:45
ISW: поражение оккупантов под Угледаром раскрыло серьезные проблемы армии РФ
04:56
ЕС готовит план быстрого обеспечения Украины боеприпасами на €1 млрд
04:29
В Аргентине из-за пожара неподалеку от АЭС почти 40% страны остались без света
04:01
Разведка США опровергла причастность России к случаям "гаванского синдрома"
03:06
Байден продлил на год действие санкций против России за войну в Украине
02:38
Более 1 млрд долларов: в Канаде сообщили об объемах военной помощи Украине
02:11
Втрое больше, чем ВСУ: в Oryx подсчитали, сколько техники РФ потеряла за год войны
02:04
Резников встретился с представителями ЕС и G7: обсудили ситуацию на фронте и перемены в Минобороны
01:43
США и союзники обсуждают санкции в отношении Китая за предоставление оружия РФ для войны в Украине, - Reuters
01:16
Словакия первой из НАТО готовится передать Украине истребители: речь идет о 10 МиГ-29
00:48
Во Франции впервые арестовали имущество российского олигарха: готовят конфискацию, - Le Monde
00:23
ПВО Украины сбивает более 80% российских ракет и работает над усовершенствованием, - генерал Наев
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV