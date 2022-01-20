ФК "Львов" объявил об историческом трансфере футболиста сборной Уганды

Об этом сообщает ПФК "Львов".



Фарук Мия и "Львов" подписали контракт до конца сезона, в соглашении также прописана опция продления. Финансовые условия не сообщаются. Этот трансфер исторический для УПЛ, ведь в Украине еще не играли футболисты из Уганды.



Мия переехал в Европу в январе 2016 года, когда перешел в бельгийский "Стандард". На правах аренды играл за "Мускрон" и "Сабаил". Позже выступал за "Горицу".



Последний клуб Мии - турецкий "Коньяспор", за который он выступал с августа 2019 года по август 2021-го. После этого он находился в статусе свободного агента.



Мия - игрок сборной Уганды, где дебютировал в 2014 году. За национальную команду провел 69 матчей и забил 22 мяча.



24-летний Мия номинально атакующий полузащитник, но может сыграть форварда, а также вингера на обоих флангах.



Transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 млн евро.