ФК "Львов" объявил о трансфере вратаря, который играл в оккупированном Крыму

Об этом сообщает официальный Instagram львовского клуба.



Иван Пономаренко подписал с ФК "Львов" контракт на 2,5 года. Вратарь будет выступать под номером 55. Голкипер присоединился к Львову на правах свободного агента, его последним клубом была "Буковина" из Черновцов.



В карьере Пономаренко выступления за клубы в оккупированном Крыму. В 2018 году, когда "Днепр" потерял статус профессионального клуба, вратарь отправился в полуостров, который к тому времени уже был аннексирован Россией.



В Крыму Иван Пономаренко поддерживал форму и играл за ФК "Крымтеплица-2" и "Уютное" в чемпионате Крыма, организованном российской оккупационной администрацией.

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