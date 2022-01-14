ФК "Львов" объявил о трансфере вратаря, который играл в оккупированном Крыму
Голкипер Иван Пономаренко стал новым футболистом "Львова"
Об этом сообщает официальный Instagram львовского клуба.
Иван Пономаренко подписал с ФК "Львов" контракт на 2,5 года. Вратарь будет выступать под номером 55. Голкипер присоединился к Львову на правах свободного агента, его последним клубом была "Буковина" из Черновцов.
В карьере Пономаренко выступления за клубы в оккупированном Крыму. В 2018 году, когда "Днепр" потерял статус профессионального клуба, вратарь отправился в полуостров, который к тому времени уже был аннексирован Россией.
В Крыму Иван Пономаренко поддерживал форму и играл за ФК "Крымтеплица-2" и "Уютное" в чемпионате Крыма, организованном российской оккупационной администрацией.
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